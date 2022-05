Ben Mazué reprend I Will Survive de Gloria Gaynor, et on n’est pas sûres d’y survivre

L’étoile grimpante de la chanson française a composé la bande originale du nouveau film de François Uzan « On sourit pour la photo » et sa reprise française de « I will survive » nous a littéralement bouleversées.

Est-ce que je dois vraiment encore vous présenter Ben Mazué ? Plébiscité chez Madmoizelle depuis ses tout débuts, heureux possesseur d’une Victoire de la Musique et d’un Disque d’Or, il ne cesse de nous étonner et nous envoyer très très loin au pays des beaux sons et de la poésie.

Ben Mazué sur. lecanap’ de Madmloizelle il y a fort fort longtemps

Après son album « Paradis » et la tournée grandiose qui a suivi, Ben (oui, on l’appelle Ben à la rédac, vous allez faire quoi) vient se greffer au cinéma, en composant, avec le musicien Guillaume Poncelet, la bande originale du nouveau film de François Uzan.

Ben Mazué et sa reprise de I Will Survive

L’album de la bande originale du film « On sourit pour la photo » — disponible dans les salles obscures dès le 11 mai — est composé de 14 titres, majoritairement instrumentaux, et de 3 chansons. Celle qui retient tout particulièrement notre attention est la reprise française du tube de Gloria Gaynor I Will Survive.

Ce célèbre titre, confisqué par le foot et la coupe du monde de 98, n’a cessé de faire vibrer plusieurs générations. Ses paroles, souvent chantées en yaourt en étant un peu éméchées dans les bars en fin de soirée, pouvaient avoir perdu un peu de leur sens. Mais grâce à cette reprise gracieuse, sensible et touchante, on redécouvre la beauté et l’empouvoirement de ce morceau si féministe et puissant.

Accompagné par le musicien et compositeur Guillaume Poncelet, on se laisse emporter par la voix suave de Ben Mazué, et la mélodie finale au piano qui rappelle, d’un ton un peu fantomatique, les notes célèbres de ce tube international.

De la douceur, de la rage, de la poésie et du Ben Mazué, que demander de plus ?

