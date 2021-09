Abandonnez votre dimanche d’automne à Ben Mazué et sa voix plus douce qu’un plaid

Le chanteur Ben Mazué nous apporte la douceur dont on manque cruellement ces derniers temps, avec son nouveau clip Gaffe aux autres en duo avec Jérémy Frérot.

Est-ce qu’on doit vraiment encore vous présenter Ben Mazué ? Suivi par Madmoizelle depuis près d’une décennie, mais aussi par toute la France grâce à sa nomination pour les dernières Victoire de la Musique, il ne cesse de nous surprendre, nous émouvoir et nous embarquer dans la douceur poétique de ses mots et de ses mélodies.

Vous l’aurez compris, Ben Mazué, on mise beaucoup sur lui, et à raison.

Le chanteur Ben Mazué – crédit photo : Romain Philippon

Ben Mazué et Jérémy Frérot, un duo de douceur

Ben Mazué a ce pouvoir magique, dans tous ces morceaux ; celui de nous raconter sa vie et de nous faire, l’air de rien, parler de nous. C’est une de ses forces et un de ses talents : il connait si bien l’être humain qu’il est doté d’une intelligence émotionnelle rare, aussi désarmante que troublante.

Son dernier album Paradis, sorti en novembre 2020 a été un franc succès. Certifié disque d’or cet été, il continue d’emmener le chanteur et son public dans une tournée nationale impressionnante, dont de nombreuses dates sont déjà complètes.

Pour ce nouvel opus, comme pour les précédents, Ben Mazué a su s’entourer de voix et de belles personnalités : Poupie, Anaïde Rozam ou encore Jérémy Frérot. C’est d’ailleurs avec ce dernier qu’il nous présente la chanson Gaffe aux autres, dont le clip, tourné au musée National Jean-Jacques Henner, ne fait que rajouter une couche dans la délicatesse et la sensibilité du morceau.

La tournée nationale du chanteur se terminera à Paris le 8 avril 2022 au Zénith, et à la Cité des Congrès de Lyon le 13 avril. Et, on l’avoue, il y a de grandes chances qu’on soit collées au premier rang.

À lire aussi : Ben Mazué : une interview-canapé pleine de rires et de tendresse

Crédit photo image de une : Ben Mazué par Romain Philippon