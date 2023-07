Juliette Armanet reprend Édith Piaf pour Dior, et on regrette qu’il n’y ait pas de version longue

Pour promouvoir sa collection Dior automne-hiver 2023-2024 qui s’inspirait notamment de Catherine Dior, Juliette Gréco et Édith Piaf, Juliette Armanet réinterprète la Môme dans une vidéo de campagne envoûtante.

Non, rien de rien, Juliette Armanet ne regrette rien. C’est ce qu’on peut se dire quand on voit et écoute la dernière campagne de Dior qu’elle incarne à merveille, tout en chair et en son. L’auteure-compositrice-interprète de 39 ans, qui a sorti les albums Petite Amie en 2017 puis Brûler le feu en 2021, y reprend la chanson rendue célèbre via la magie des cabarets par Édith Piaf dès 1960 (composée par Charles Dumont en 1956 sur des paroles de Michel Vaucaire).

Juliette Armanet reprend « Non, je ne regrette rien » d’Édith Piaf pour Dior

Dans cette courte vidéo façon carte postale de Paris, à la fois contemporaine et inspirée des années 1950, à l’image de cette collection de Maria Grazia Chiuri pour Dior, Juliette Armanet part du pont Alexandre III pour rejoindre l’une des plus mythiques scènes de la capitale, l’Olympia. Des mannequins toute de Dior automne-hiver 2023-2024 vêtues, font alors une entrée de VIP afin de venir l’écouter chanter.

La seule chose qu’on regrette face à cette vidéo réalisée par Tommaso Ottomano ? Qu’il n’existe pas (encore ?) une version longue de « Non, je ne regrette rien » par Juliette Armanet.

https://www.instagram.com/p/CXLTqb5IB4J/

