Pomme : 3 choses à savoir sur l’artiste plurielle à l’affiche de « La Vénus d’argent »

De Pomme, vous connaissez sans doute la voix enchanteresse, la guitare acoustique et la frange bicolore. Mais l’interprète de 27 ans, sacrée artiste féminine de l’année en 2021 aux Victoires de la musique, a encore bien d’autres cordes à son arc d’esthète. À l’occasion de la sortie de La vénus d’argent (le 22 novembre au cinéma), film dont Pomme tient le rôle principal, retour sur la carrière d’une artiste qui touche en plein cœur.

2016. L’album À peu près naît, et avec lui les balbutiements de nos élans pour Claire Pommet dite Pomme, musicienne et autrice-compositrice qui dévoile déjà toute la puissance de sa douceur, et toute la douceur de sa puissance.

Quelques années après avoir sorti son premier album, l’artiste française s’essaie à une nouvelle discipline, en s’illustrant au cinéma dans La Vénus d’argent, dont Madmoizelle est partenaire.

Qui est alors cette artiste plurielle et engagée, qui ne recule devant aucun challenge, pourvu que celui-ci nous émeuve et agite nos cellules grises ? Voilà 3 choses à savoir sur une virtuose qui ne cesse jamais de surprendre.

Trois choses à savoir sur Pomme, entre lyrisme, musicalité et cinégénie

Pomme est l’héroïne du film La vénus d’argent

Non contente d’avoir charmé les mélomanes français et d’avoir chanté avec les plus grands noms, Pomme endosse désormais le statut d’actrice.

En effet, l’artiste de 27 ans incarne le rôle titre de La Vénus d’argent, le tout nouveau film de Héléna Klotz, réalisatrice de l’ambitieux moyen-métrage L’âge atomique sorti en 2012, et pour sa première apparition au cinéma, elle tape fort.

Dans La Vénus d’argent (également emmené par Niels Schneider et Sofiane Zermani), Pomme incarne Jeanne, une jeune femme de 24 ans qui vit avec sa famille, dont son père gendarme, dans une caserne en banlieue.

Si la vie, dans son paradis de béton, ne la fait pas vibrer, c’est que Jeanne nourrit une ambition précise : travailler dans le monde de la finance, les yeux rivés sur des chiffres et des courbes, qui pour elle représentent l’occasion de prendre son envol et d’être libre.

Dans La Vénus d’argent, Pomme fait une Jeanne ahurissante de justesse, tant et si bien qu’il est difficile de croire qu’elle tient là sa toute première expérience cinématographique.

Dans les lumières bleutées d’Héléna Klotz, Pomme déploie ses nouveaux talents, asseyant de même son statut d’artiste aux mille casquettes.

Avant d’être multirécompensée, Pomme s’est initiée à la composition en autodidacte

Née en 1996 dans le Rhône, Claire Pommet apprend le solfège et le violoncelle dès sa plus tendre enfance, et s’essaie même à la chorale avec brio.

Il n’en faut pas davantage à la jeune artiste pour donner de plus en plus d’espace à sa passion, et c’est adolescente qu’elle apprend à composer de manière autodidacte, qu’elle publie ses premières prestations sur YouTube et qu’elle se produit dans des bars lyonnais.

C’est en 2016 que la carrière de l’artiste prend son essor, puisque Pomme délivre son premier EP et se voit invitée à faire la première partie de Benjamin Biolay. Un an plus tard, elle sort son premier album, À peu près, contenant notamment le titre On brûlera, qui demeure l’un de nos coups de cœurs absolus de la dernière décennie.

Pomme, dans La Vénus d’argent. Pyramide Distribution.

La suite, vous la connaissez sûrement : Pomme sort son second album Les failles, sacré Disque d’or et album révélation de l’année lors des Victoires de la musique, puis un troisième très remarqué et se produit avec certains des plus grands artistes francophones, parmi lesquels Angèle, Vianney, Louane et Flavien Berger.

Tantôt armée de son autoharpe ou de sa guitare, Pomme est devenue une artiste incontournable, dont on ne saurait désormais se passer.

Les textes de Pomme sont engagés

Pomme dans La Vénus d’argent. Pyramide Distribution.

Si l’on peut dire que certaines thématiques reviennent de manière récurrente dans les textes de la chanteuse, c’est sans doute l’amour qui est le fil rouge de sa discographie.

D’ailleurs, de son grand amour, sa compagne Safia Nolin, Pomme n’hésite pas à parler, évoquant, de fait, publiquement son homosexualité. Elle confie un jour à Télérama : « J’assume très naturellement mon homosexualité. […] Et je crois que c’est important vu le nombre de messages de remerciement que je reçois. Ado, j’aurais aimé, moi aussi, pouvoir me reconnaître dans des chanteuses lesbiennes ».

En 2019, Pomme et Safia chantent sur scène le puissant On brûlera, un titre loin d’être anodin puisqu’il signale le regard problématique que la société pose sur les personnes LGBTQIA+.

Nul doute que la carrière de Pomme sera à l’avenir toujours forte de sens et ponctuée d’engagements. Mais en attendant ses futurs coups d’éclats, découvrez-la en actrice flamboyante dans La Vénus d’argent, le 22 novembre au cinéma.