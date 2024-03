« Ma maladie m’a fait prendre conscience que la vie était courte »,  rencontre avec la chanteuse Thérèse

Son idole, ses crush, sa musique : la chanteuse Thérèse raconte ses premières fois à Madmoizelle, alors qu’elle sort son premier album, baptisé L’Attente et sorti le 22 mars 2024. Interview-vidéo.

Chez Madmoizelle, ça fait longtemps qu’on attend le nouvel album de Thérèse. Après le mini-album Rêvalité, paru en 2021, qui contenait notamment le titre Chinoise, devenu une forme d’hymne contre le racisme anti-asiatique en France, la chanteuse française d’origine sino-lao-viet a sorti plusieurs titres laissant présager d’une évolution artistique magnétique. Mais aussi cathartique, pour elle et son public, puisqu’elle a partagé des moments de vie très intime à travers un morceau comme « Mala Diva » qui évoquait sa polykystose hépatorénale héréditaire, faisant que son foie pesait 7 kg, avant une greffe d’organe salvatrice. Mais ce titre ne figure pas dans son nouvel album, baptisé L’Attente et sorti le 22 mars 2024.

Son idole, ses crush, sa musique : la chanteuse Thérèse raconte ses premières fois

L’opus compte 10 pistes, dont les singles « No Right Time », « Jealous », « No Rules », ou encore le tonitruant « Toujours trop ». Mais aussi des featurings, avec Louisadonna sur « M’autosaboter », et « Industrie BB » avec Cœur. Thérèse y joue avec les registres musicaux, hip-hop, jersey club, dark house, bass music, 2-step, et même quelques influences techno et reggaeton, mais avec les mots, mixant le français et l’anglais, le chant et le rap.

À cette occasion, Madmoizelle lui a posé quelques questions sur ses premières fois. L’impact du groupe de musique TLC, la première chanson qu’elle a écrite, son processus créatif pour son nouvel album, son rapport à la scène, ses premiers crushs… Thérèse ne s’est pas fait attendre.

Thérèse sera en tournée dans plusieurs villes françaises en 2024 : 19/04/24 : File7 / MAGNY LE HONGRE (77)

27/04/2024 : Nuits Soniques Festival / AURAY (56)

16/05/24 : La Nef / ANGOULÊME (16)

08/06/24 : 4 Ecluses – La Fête de l’Ilot (DJ SET) / DUNKERQUE (59)

12/06/24 : La Maroquinerie / PARIS (75)

