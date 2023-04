« Il est essentiel de dire à ses proches si on est pour le don d’organe, même si ça implique de parler de la mort, ce qui peut être une conversation difficile, car ça peut sauver des vies », raconte à Madmoizelle la chanteuse Thérèse qui a bénéficié d’une greffe de foie. Elle nous explique alors que sort son nouvel EP, metaREverse.

« La maladie, malgré l’injustice et les difficultés, m’a appris à remettre les choses au présent », nous expliquait la chanteuse Thérèse quand on l’a rencontré en novembre 2022, alors qu’elle était dans l’attente d’un don d’organe pour remplacer son foie et qu’elle venait de sortir sa chanson « Mala Diva » qui raconte son rapport à la maladie.

Atteinte d’une polykystose hépatorénale héréditaire diagnostiquée près de dix ans plus tôt, l’artiste a enfin pu bénéficier de cette opération pour laquelle elle avait une chance sur dix de s’en sortir. C’est pourquoi elle tient aujourd’hui, alors que tout va mieux, à faire de la prévention sur l’importance du don d’organe, par ses prises de parole, mais aussi par sa musique.

Thérèse nous sensibilise sur le don d’organe qui peut sauver des vies

Alors que paraît le 28 avril 2023 son nouvel EP, metaREverse, Thérèse est revenue au micro de Madmoizelle sur l’avant et surtout l’après de sa greffe d’organe. Elle en profite pour nous informer sur comment se passe le don d’organe aujourd’hui en France :

« La loi dit aujourd’hui que si tu ne t’opposes pas à donner tes organes, tu es donneur automatiquement. Mais ce n’est que partiellement vrai. Effectivement, tu es censé être donneur ou donneuse d’office. En revanche, ils demandent toujours quand même à la fois aux familles et à l’entourage si c’est ok. Or, si la famille ne sait pas, les organes peuvent ne pas être prélevés et ça, c’est important de le savoir. À mon sens, il est essentiel de dire à ses proches, de verbaliser, à ses proches, même si c’est des questions qui ne sont pas faciles… de parler de la mort, de parler des dons d’organes, ce n’est pas très joyeux, mais en fait, ça peut sauver des vies. Moi, par exemple, dans mon cas, je ne connais pas mon donneur ou ma donneuse parce qu’en France ce n’est pas légal de le savoir et vraiment tant mieux, je pense. C’est une personne qui avait dit à sa famille qu’elle était d’accord pour le faire et c’est comme ça que j’ai pu recevoir cet organe et que j’ai pu continuer à vivre quelque part. Donc voilà pourquoi c’est important d’en parler avant à ses proches ou de laisser en papier signé, etc. »

Le nouvel EP de Thérèse, metaREverse, vient de sortir

À peine remise, Thérèse se prépare déjà à remonter sur scène pour défendre son nouvel EP, metaREverse qui contient beaucoup de ses réflexions sur la vie et la mort, et qui transpire pourtant la joie de vivre. À commencer par le premier single, « No Rules », qui nous rappelle qu’il n’y a pas de règles dans la vie, tant celle-ci regorge d’absurdités auxquelles on essaie juste de donner un sens. Les 5 titres de cet EP questionnent aussi avec franchise, poésie, humour, gravité et espoir notre humanité d’aujourd’hui et de demain, notamment à travers la question du progrès technologique, du monde virtuel et des réseaux, à l’heure où l’intelligence artificielle brouille chaque jour un peu plus les limites de ce qui est éthique ou non.

Enfin, au micro de Madmoizelle, la chanteuse nous résume la claque philosophique que lui a donné sa maladie et que contient donc en partie son nouvel EP :