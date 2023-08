Britney Spears : après 14 mois de mariage, son mari veut divorcer et la menacerait pour de l’argent

Leur contrat de mariage stipule qu’en cas de divorce, Britney Spears reste l’unique propriétaire de sa fortune, mais Sam Asghari semble décidé à repartir avec sa part du butin. Après avoir demandé le divorce, le mannequin de 29 ans menacerait de « révéler des informations extrêmement embarrassantes » sur la chanteuse s’il n’est pas suffisamment payé.

Après 14 mois de mariage, Sam Asghari, le mari de Britney Spears, a demandé le divorce. Ce jeudi 17 août, le mannequin et acteur irano-américain de 29 ans a annoncé la nouvelle sur Instagram, expliquant : « Après six ans d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre aventure commune. »

Séparés après une violente dispute

Cette « aventure commune » avait commencé en septembre 2021, lorsque Britney Spears avait annoncé ses fiançailles avec le mannequin et coach de fitness, aperçu dans le clip « Slumber Party » de la chanteuse. Un an plus tard, le coupe s’est marié devant un parterre de stars. Britney Spears avait d’ailleurs fait de cette union un argument pour se libérer de la tutelle de son père qui, d’après elle, empêchait le mariage.

Moins d’un an et demie plus tard, l’idylle est terminée. Dans une story Instagram, Sam Asghari a assuré : « Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre et je lui souhaite le meilleur pour toujours. »

Après la tutelle de son père, Britney Spears subirait les tentatives d’extorsion de Sam Asghari

Mais derrière cette apparente bienveillance, des rumeurs affirment que l’homme serait prêt à tout pour ne pas repartir les mains vides. En effet, il a signé un contrat de mariage stipulant qu’en cas de divorce, Britney Spears restait seule maîtresse de son patrimoine. Un accord qui semble soudain déplaire à Sam Asghari, qui « menace de révéler des informations extrêmement embarrassantes pour Britney Spears s’il n’est pas payé » suffisamment, d’après le média Page Six. Sam Asghari a toutefois démenti ces accusations dans un communiqué envoyé par son porte-parole au Hollywood Reporter.

Pour justifier sa demande de divorce, le mannequin aurait invoqué des « différends irréconciliables » avec la pop star de 41 ans. Selon TMZ, le couple se serait séparé après une violente dispute au cours de laquelle Sam Asghari aurait accusé Britney Spears de tromperie.

Pendant ce temps, Britney Spears se demande quel cheval elle devrait acheter

Alors que Britney Spears est encore une fois tourmentée par le patriarcat, on peut d’ores et déjà rassurer ses fans. À propos des menaces proférées par Sam Asghari, une source du Daily Mail a assuré : « cette démarche n’est pas sérieuse, et la défense de Britney Spears, composée d’anciens procureurs, ne laissera jamais quelqu’un extorquer Britney Spears. »

Quant à la principale concernée, elle donne l’impression que les magouilles de Sam Asghari ne l’atteignent guère : mercredi soir, elle annonçait à ses followers qu’elle comptait acheter un cheval, et leur demandait conseil pour en choisir un. Une reine.

