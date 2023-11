Grève : les acteurs reprennent du service après avoir obtenu un accord à Hollywood

Après des mois de négociations tendues, les acteurs et les grands studios d’Hollywood ont trouvé un terrain d’entente. Mercredi 8 novembre, un accord a été conclu pour mettre fin à la grève qui paralysait la production de films et de séries aux États-Unis. Estimée à plus d’un milliard de dollars, la nouvelle convention collective prévoit des changements significatifs dans l’industrie du divertissement.

Une convention collective de trois ans

Les acteurs et les studios ont convenu d’une nouvelle convention collective de trois ans. Qualifiée de mesure à la « portée extraordinaire » par le syndicat aux quelque 160 000 membres, la SAG-AFTRA (La Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists), cette nouvelle entente se verra investie d’un milliard de dollars, financés par les studios comme Disney, Netflix, Warner Bros ou encore Universal.

L’impact de la grève se faisait sentir du côté des comédiens, cascadeurs ou danseurs. À l’exception d’une minorité de grandes stars, de nombreux professionnels ont vu leur situation financière s’écrouler. Certains se sont reconvertis. Côté studio, les sorties repoussées s’accumulaient, de Dune 2 à Challengers, en passant par Stranger Things ou The Last of Us, bouleversant le calendrier de l’industrie du divertissement à échelle mondiale.

Dune 2 // Source : Warner Bros

L’intelligence artificielle, le streaming : un accord qui prend en compte les mutations à Hollywood

Si les détails spécifiques de cet accord doivent encore être rendus publics, il est déjà stipulé que l’accord comprendra une augmentation significative des salaires minimums pour les acteurs, une sécurité par rapport à l’intrusion de l’intelligence artificielle dans le métier et, pour la première fois, un système de primes pour les rediffusions en streaming.

L’annonce de cet accord a été accueillie avec enthousiasme par de nombreuses célébrités hollywoodiennes. Sur les réseaux sociaux, Jamie Lee Curtis a déclaré sur Instagram que « la persévérance paie ! » et Zac Efron s’est réjoui de l’accord lors de la première du film Iron Claw en affirmant : « Remettons-nous au travail, allons-y, je suis tellement content. »

