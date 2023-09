Harry Potter : le réalisateur révèle quel film a été le plus difficile à faire (merci la magie du montage)

Avant qu’Harry Potter ne devienne une série HBO, la question de l’adaptation de l’œuvre littéraire est remise sur le devant de la scène par David Yates, le réalisateur des quatre derniers films de la franchise (de Harry Potter et l’Ordre du Phénix au grand final, Les Reliques de la Mort partie 2.)

Densité du roman d’origine, abondance de personnages, croisement de différents arcs narratifs, exigence des effets spéciaux : quel enjeu a été le plus difficile à surmonter pendant la réalisation des quatre derniers opus ? La réponse du cinéaste va peut-être vous surprendre.

En pleine promotion de son nouveau film Pain Hustlers présenté au TIFF, David Yates a dévoilé quelques secrets de fabrication sur Harry Potter. Quand Collider lui a demandé quel épisode de la saga avait été plus difficile à réaliser, le réalisateur a confié :

« Oh, c’est une bonne question. Probablement Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1. Le grand défi de ce film était qu’il n’avait pas vraiment de troisième acte. Il a un peu manqué de vapeur à mi-chemin, et Mark [Day – le monteur des quatre derniers films Harry Potter] et moi nous asseyions souvent pour réfléchir en répétant : « Ce film n’a pas de troisième acte. Comment allons-nous… ? Accrochez-vous, c’est fou. Il n’a pas de troisième acte. »