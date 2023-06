Daniel Radcliffe sur la série Harry Potter : « Je pense à cet enfant de 8 ans dont la vie va changer dans quelques années »

Alors que les questionnements et les rumeurs vont bon train concernant le casting de la série Harry Potter, Daniel Radcliffe s’est exprimé pour la première fois à propos du projet chapeauté par Warner Bros. Si vous attendiez de le voir de retour, cela risque d’être compromis… mais c’est peut-être mieux ainsi.

Vous arrivez à imaginer Harry Potter sans Daniel Radcliffe ? Vous n’êtes pas la seule.

Pour la première fois, celui qui a donné son visage à Harry Potter pendant 10 ans s’est exprimé à propos de la série Harry Potter, actuellement en préparation dans les studios de Warner Bros.

Harry Potter, retour aux sources : mais avec qui ?

Après l’échec cuisant des Animaux Fantastiques, saga avec laquelle Warner Bros aura tenté de relancer sa poule aux œufs d’or, le studio a décidé de tout recommencer à zéro et de revenir aux sources en misant sur un reboot sous forme de série. Histoire de nous faire frissonner d’impatience, Warner Bros a déjà dévoilé la première bande-annonce de la série estampillée HBO.

Devant ces images alléchantes qui nous ramènent directement en 2001, année de sortie d’Harry Potter à l’école des sorciers et époque magique où on découvrait Poudlard en images pour la première fois, on se pose forcément la question : les anciens acteurs d’Harry Potter seront-ils de la partie ? Ne serait-ce que pour des petits cameo ?

Sherlock Holmes a eu plusieurs visages : Harry Potter aussi ?

Son avis sur le projet venu ressusciter la franchise Harry Potter était sans doute celui que l’on attendait le plus. Dans les colonnes de Deadline, l’acteur a pris la parole pour la première fois et a mis fin au suspens. Comme toujours, Daniel Radcliffe nous a agréablement surprises.

L’acteur de 33 ans a apporté la meilleure réponse possible aux questionnements, en faisant preuve d’une grande humilité.

« Non, je ne pense pas [revenir pour la série]. D’après tout ce que j’ai lu sur la série, ils repartent à zéro, donc il serait probablement étrange de me voir apparaître… Et c’est ce qui est intéressant. Je pense que Harry Potter était destiné à devenir une sorte de Sherlock Holmes. Les personnes qui ont vu Basil Rathbone [l’interprète légendaire du détective au cinéma] se sont probablement dit : ‘Non, personne d’autre ne pourra l’incarner.’ Mais si, c’est le cas. Il sera joué par quelqu’un d’autre. Pour ma part, je pense plutôt à cet enfant de huit ans dont la vie va changer dans quelques années. Je pense que la poursuite des films, ou dans ce cas-ci de la série, était assez inévitable. »

Il y a quelque chose de magique dans ce passage de flambeau bienveillant, entre deux acteurs séparés de vingt-cinq ans, qui ne se connaissent pas encore, mais qui partageront un destin extraordinaire semblable… Forcément, on a hâte de découvrir l’héritier de Daniel Radcliffe, celui qui deviendra Harry Potter à son tour.

Pour les Potterhead les plus attachés au casting original, il est peut-être encore permis d’espérer. Si Daniel Radcliffe ne sera pas au rendez-vous, ce sera peut-être le cas d’autres actrices et acteurs… Warner Bros, si vous passez par là : que diriez-vous du fait de choisir Tom Felton pour jouer Lucius Malefoy, le père de Drago ?

