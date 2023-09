Harry Potter : cette scène coupée avec Drago est encore mieux que la fin actuelle, vous ne trouvez pas ?

Avouons-le, nous sommes nombreux·ses à avoir été agacé·e·s puis fasciné·e·s par Drago Malfoy. À l’instar de Severus Rogue, le personnage compte parmi les meilleures évolutions de personnage de la saga. Et pourtant, Drago Malfoy aurait pu nous surprendre encore plus. La preuve en vidéo, avec cette scène belle et bien tournée, mais finalement exclue du montage final.

Cet article contient des spoilers.

Et si, dans Harry Potter, le vrai héros n’était pas Harry, mais Drago Malfoy ? Ce scénario n’est pas celui d’une fan fiction et a même été tourné, avant de finir dans les scènes coupées du dernier Harry Potter, ne voyant jamais le jour. Et pourtant, elle avait de quoi faire envie (peut-être même plus que celle que la fin que l’on connait ?)

Pour accéder à cette archive repérée par Allociné, il faut se plonger dans l’autobiographie de Tom Felton, Par-delà la magie : Confessions d’un sorcier, parue fin 2022. Dans son livre, l’acteur de 35 ans a confié que son personnage aurait pu être le vrai sauveur lors de l’affrontement final, opposant Voldemort à Harry.

« Le point culminant des huit films »

Rappelons que selon la version du film que nous connaissons, Drago Malfoy choisit le camp de Voldemort. Le Prince des Ténèbres va jusqu’à l’enlacer, dans un geste particulièrement sinistre et complètement improvisé par Ralph Fiennes. Même si l’on peut lire de l’hésitation sur son visage, le jeune homme rejoint ses parents et ensemble, ils quittent le champ de bataille.

Harry Potter 8 Drago et Voldemort // Source : WB

Or, dans son autobiographie, Tom Felton a levé le voile sur une fin alternative, dans laquelle il lance une baguette à Daniel Radcliffe, l’aidant ainsi à sauver le monde des sorciers. Il révèle :

« Nous avons filmé la scène finale de la bataille de Poudlard. […] Je n’ai jamais été sur un seul plateau aussi longtemps. C’était une scène tellement importante qu’ils voulaient la tourner de toutes les manières possibles pour donner aux huit films le point culminant qu’ils méritaient. Il y a eu de nombreux moments qui n’ont pas figuré dans le film fini – y compris un moment où Drago lance sa baguette à Harry pour le duel final avec Voldemort.

Avec humour, Tom Felton conclut « Imaginez ça ! Il y a une bobine de film quelque part qui montre Drago sauvant tout le monde, mais personne ne la verra jamais. » Si on aurait adoré pouvoir célébrer la tombée de masque de Drago comme on l’a fait avec Rogue, on peut essayer de se consoler en appréciant la scène en images :