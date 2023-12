L’interprète iconique de Sirius Black est loin d’être un grand fan de son interprétation du parrain de Harry. L’acteur a déclaré qu’il aurait dû lire les livres pour mieux appréhender le rôle, à l’instar d’Alan Rickman.

Gary Oldman semble être le spectateur d’Harry Potter le moins convaincu par sa performance dans la franchise. Alors qu’il était invité du podcast « Happy Sad Confused », l’acteur n’a pas mâché ses mots : il a qualifié de « médiocre » son interprétation de Sirius Black. Un jugement sévère, qu’il attribue à ce qu’il considère comme un manque de préparation pour le rôle, contrairement à la méthode du regretté Alan Rickman, alias Severus Rogue.

Daniel Radcliffe et Gary Oldman // Source : WB

S’il avait lu Harry Potter, Gary Oldman aurait « joué différemment »

La richesse des livres Harry Potter semble étonner jusqu’aux interprètes de ses personnages au cinéma. Au micro de Josh Horowitz, Gary Oldman a confié son regret de ne pas avoir lu les livres avant de jouer dans la saga, comme le rapporte Deadline. Évoquant avec déception son travail sur la saga, l’acteur a aussi rendu hommage à Alan Rickman. La densité dramatique de Severus Rogue tient notamment du fait que son interprète avait dévoré la saga littéraire. Gary Oldman, que l’on a découvert sous les traits de Sirius en 2004 dans Harry Potter et le Prisonner d’Azkaban, a expliqué :

« Je pense honnêtement que j’aurais joué différemment si j’avais lu les livres comme Alan (Rickman, N.D.L.R) si j’avais anticipé et que j’avais su ce qui se passait dans la suite de l’histoire, je pense sincèrement que j’aurais joué différemment. »

Difficile de ne pas être intrigué·e par cette déclaration : quels aspects de son jeu Gary Oldman aurait-il changé, si l’expérience était à refaire ? Malgré la sévérité apparente de l’acteur envers sa performance, on peut être rassuré·e·s : Gary Oldman a aussi confié que l’auto-critique était pour lui l’une des clés pour rendre chacune de ses prestations meilleure que la précédente : « Si je me posais pour me regarder jouer et que je disais « mon dieu, je suis incroyable », ce serait vraiment triste parce que le but est de toujours continuer à m’améliorer. »

« Merci Harry Potter »

Ce n’était pas la première fois ce mois-ci que Gary Oldman nous ouvrait les coulisses de son rapport à Harry Potter. Récemment invité dans » The Drew Barrymore Show« , l’acteur a expliqué que la saga l’avait « sauvé ». Fraîchement divorcé à 42 ans, l’acteur père de deux garçons a confié avoir eu du mal à concilier travail et vie de famille.

« Dieu merci il y a eu Harry Potter ! Merci Harry Potter ! Je vous le dis ! Harry Potter et Batman ! Vraiment, ils m’ont sauvé la vie et ma carrière en me permettant de travailler moins, tout en gagnant plus d’argent et en même temps je pouvais rentrer à la maison pour être avec mes enfants ».

