7 livres à lire en décembre 2023

Que vous soyez passionnée par la littérature contemporaine, la fantasy épique, les récits introspectifs ou les romances innovantes, notre sélection de décembre couvre un éventail de genres qui promettent de satisfaire tous les goûts. Découvrez ces pépites littéraires pour des moments de lecture inoubliables en cette fin d’année 2023.

Suicide d’une masculinité toxique de Marc Sinclair

Marc Sinclair nous plonge dans un récit poignant et complexe avec son roman Suicide d’une masculinité toxique. À travers le personnage de Daniel, un courtier en bourse à Montréal qui devient un entrepreneur hôtelier à Miami Beach, Marc Sinclair explore les thèmes de l’identité de genre, la quête de sens et la confrontation aux réalités sociales difficiles. Daniel, un personnage aux aspirations élevées, est dépeint comme étant constamment en lutte avec ses désirs, ses échecs amoureux et sa vision du monde.

La narration, oscillant entre Montréal et Miami jusqu’à Paris, révèle un monde où le luxe et la décadence se côtoient, et où les interactions humaines sont souvent marquées par des dynamiques complexes de pouvoir et de désir. L’auteur aborde avec brio les questions de sexualité, de richesse, et d’ambition, tout en montrant leur impact sur la psyché de Daniel et sur ses relations, notamment avec des figures féminines fortes et complexes comme Daphnée ou Claudia.

Le roman se distingue par sa capacité à mêler la fiction à des éléments réalistes, reflétant des questions sociales et culturelles profondes. L’évolution de Daniel, depuis son immersion dans le monde de la finance jusqu’à sa dérive dans l’hôtellerie à Miami Beach ou encore son trafic d’œuvres d’arts à Paris, est racontée avec une acuité psychologique impressionnante. La crise des subprimes de 2008 sert de toile de fond à une exploration plus profonde des failles du personnage principal et de la société dans laquelle il évolue.

Suicide d’une masculinité toxique est un roman riche et nuancé, où Marc Sinclair réussit à capturer l’essence d’une époque et d’une crise d’identité masculine avec une rare finesse. Un livre qui invite à la réflexion sur la nature humaine et les défis de l’existence moderne.

En savoir plus sur Suicide d’une masculinité toxique

Suicide d’une masculinité toxique – Marc Sinclair – 332 pages – Paru le 08/06/2023 – ISBN : ‎978-2378277550

Le maître golem, tome 1 : de terre et de pierre de Élodie Alauzet

Élodie Alauzet, enfin une auteure féminine française qui inaugure une saga de fantasy épique avec Le maître golem, tome 1 : de terre et de pierre. Ce premier tome, publié chez Évasion éditions, nous introduit à Simon, un jeune tailleur de pierre doué du pouvoir unique de donner vie à la pierre. Le récit commence avec une scène saisissante où Simon découvre son don, marquant le début d’une aventure pleine de mystère et de magie.

Gouverné par une reine, cet univers médiéval fantastique est structuré autour de diverses guildes, artisans, marchands et assassins. Le récit tisse habilement intrigues politiques et légendes ancestrales. La complexité de ce monde est admirablement dépeinte, offrant une toile de fond riche pour les aventures de Simon.

Le talent d’Élodie Alauzet réside dans sa capacité à créer des personnages profonds et mémorables, en particulier Simon, mais aussi des figures comme Lucrezia, l’assassin de la reine et la souveraine elle-même, dont l’ascension au pouvoir est entourée de mystère. L’interconnexion des personnages, chacun jouant un rôle crucial dans l’histoire, enrichit le récit.

La maîtrise de l’auteure se manifeste également dans la fluidité de la narration. Malgré le nombre important de personnages, la clarté reste impeccable, permettant à la lectrice de suivre aisément les multiples fils de l’histoire. L’histoire se déroule dans un monde où chaque détail semble avoir sa place, et où chaque personnage, de Simon à la reine, est impliqué dans un réseau complexe d’intrigues et de prophéties.

Une prophétie en particulier, mentionnée dans le roman, ajoute une dimension prophétique et mystique à l’histoire : ‘Lorsque les lumières du Nord embraseront le ciel de Khalem, deux garçons nés pendant l’enlacement du soleil et de la lune répandront la fièvre noire, semant chaos et ténèbres.‘ Cette prophétie soulève des questions intrigantes pour la suite de la série.

En résumé, Le maître golem, tome 1 : de terre et de pierre est un début prometteur pour une série de fantasy. Élodie Alauzet offre aux lectrices et aux lecteurs un monde riche et complexe, peuplé de personnages fascinants et une intrigue qui promet de captiver jusqu’au bout. Un livre à ne pas manquer pour les amateurs de fantasy.

En savoir plus sur Le maître Golem, tome 1 de terre et de pierre

Le maître Golem, tome 1 de terre et de pierre – Elodie Alauzet – 343 pages – Paru le 12 septembre 2022 – IBSN : 978-2493499394

Le royaume de Séraphin de Mélodie Ducoeur

Mélodie Ducoeur, dans sa collection Le royaume de Séraphin, tisse une histoire émouvante et poignante qui s’adresse à un large éventail de lectrices et de lecteurs, des plus jeunes aux adultes. Au cœur de cette saga, nous rencontrons Dimitri, un enfant atteint d’un trouble de l’attention, dont le destin tragique le conduit au Royaume de Séraphin, une dimension parallèle où les défunts trouvent refuge.

Le Royaume de Séraphin est décrit comme un paradis où les occupants, dotés d’ailes colorées, reçoivent des missions spéciales. Ce monde fantastique offre une vision réconfortante de l’après-vie, où les personnages continuent à influencer le monde des vivants de manière subtile et magique.

Mélodie Ducoeur traite avec sensibilité des sujets délicats tels que le suicide, le deuil et la maladie mentale. L’histoire de Dimitri, en particulier, aborde la complexité des émotions et la difficulté de trouver sa place dans une société peu compréhensive envers les différences. Le jeune héros, en quête de sens et d’appartenance, trouve finalement un lieu où il peut exercer une influence positive, malgré la tragédie de sa mort précoce.

Les personnages de cette saga, sont dépeints avec authenticité et profondeur. Leurs interactions et évolutions offrent un message d’espoir et de résilience face aux défis de la vie. La capacité de Mélodie Ducoeur à mélanger réalité et fantastique crée un récit à la fois captivant et éducatif.

Le royaume de Séraphin se distingue par sa richesse thématique et sa capacité à aborder des questions sérieuses de manière accessible et imaginative tels que le deuil et le harcèlement. Cette collection est un excellent moyen pour les familles et les individus de dialoguer sur des thèmes souvent évités, tout en trouvant du réconfort dans un univers fantastique et bienveillant. Un ensemble de textes touchants et indispensables pour ceux qui cherchent à comprendre et à accepter les réalités parfois difficiles de la vie et de la mort.

En savoir plus sur Le royaume de Séraphin

À l’aube d’un art nouveau de Audrey Ouazan

Le livre À l’aube d’un art nouveau par Audrey Ouazan, offre un manifeste novateur qui marque la naissance d’un mouvement littéraire et artistique contemporain, le Destructuralisme Libérateur​​. Cette œuvre, bien loin d’être un simple divertissement, se présente comme une démonstration intellectuelle et passionnée, préfacée par la journaliste Fabienne Amiach, qui adhère également à ce concept​​.

Le texte d’Audrey Ouazan est une invitation à repenser l’art et la création artistique, en promouvant un héritage culturel riche tout en visant à reconnecter les jeunes générations avec les fondamentaux artistiques français​​. Le livre, par sa forme libre, se catégorise en quelque sorte comme de la poésie en prose, s’écartant des narrations traditionnelles pour s’affranchir des codes habituels​​.

Ce manifeste propose une vision révolutionnaire de l’art, encourageant la spontanéité et la réflexion sur la nature même de l’art dans une société contemporaine. Il s’adresse principalement aux créateurs et artistes, leur suggérant de se libérer des contraintes conventionnelles pour explorer des territoires inédits de créativité​​.

Audrey Ouazan, avec une approche audacieuse, cherche à redorer l’image des créatifs et des imaginaires, soulignant l’importance cruciale de l’art pour l’épanouissement personnel, particulièrement mis en évidence durant la pandémie du coronavirus​​. Elle appelle à une fusion de tradition et modernité, offrant une nouvelle perspective pour une libération personnelle, faisant de son mouvement une philosophie de vie​​.

Ce livre, offrant une réflexion profonde sur l’originalité et l’expression intime du « soi », est un appel à tous les amateurs d’art à s’ouvrir à de nouveaux horizons et à se réapproprier les arts​​. En conclusion, Ouazan incite à l’audace et à l’innovation, affirmant que « l’art est l’essence et l’expression même de la liberté »​​. Cette œuvre complète propose une réflexion pertinente à notre époque, offrant une leçon d’humanité et d’espoir​​.

En savoir plus sur À l’aube d’un art nouveau

A l’aube d’un art nouveau – Audrey Ouazan – 126 pages – Paru le 02/10/2023 – ISBN : 978-2492375262

Parmi nous, tome 0 : Premier Assaut de Lidjo

Lidjo nous introduit à une aventure fascinante avec Premier assaut, le tome 0 de sa saga Parmi nous, un prélude captivant à une saga de science-fiction prometteuse à faire découvrir à vos adolescents pour noël. Ce roman pose les bases d’un univers riche et complexe, mêlant suspense, intrigues et aventures interstellaires​​.

Le récit commence par une ambiance classique de science-fiction, avec des extraterrestres cherchant à coloniser la Terre, mais ce qui le distingue est son recentrage sur une histoire profondément humaine : celle d’Axel, un ancien légionnaire reconverti en chauffeur VTC. Sa vie est bouleversée lorsqu’il se retrouve impliqué dans une quête désespérée pour retrouver son neveu disparu, tout en démêlant les mystères d’une série de clés USB en forme de figurines, détenues par chaque membre de sa famille et ciblées par des puissances terrestres et extraterrestres​​​​.

Le roman se démarque par sa narration intense dès le prologue, introduisant Mylo, un extraterrestre en fuite, et sa rencontre avec Axel sur Terre​​. Lidjo réussit à équilibrer magistralement le développement des personnages et l’action. Les descriptions soignées et la dynamique narrative maintiennent la lectrice captivée sans l’accabler. La quête d’Axel pour protéger sa famille et découvrir la vérité le place au cœur d’un tourbillon de conspirations et d’enjeux intergalactiques, où chaque personnage introduit enrichit l’histoire sans la surcharger​​.

C’est une introduction brillante à l’univers de Lidjo, promettant une saga de science-fiction qui marquera les esprits. Une lecture incontournable pour les amoureux du genre et un point d’entrée fascinant et accessible pour ceux qui découvrent la science-fiction​​.

En savoir plus sur Parmi nous, tome 0 premier assaut

Parmi nous, tome 0 premier assaut – Lidjo – 496 pages – Paru le 11/05/2023 – ISBN : 978-2958806118

Un amour à la renverse de C.D Darlington

Un Amour à la Renverse de C.D. Darlington est une romance qui brise les conventions. L’autrice, connue pour ses polars humoristiques, nous surprend agréablement avec ce virage à 180 degrés dans le genre romantique. Le roman présente un format original où la lectrice a le pouvoir de choisir avec qui le personnage principal, Jane, autrice de romances, va entamer une relation amoureuse. Cette structure rappelant les « livres dont vous êtes le héros » offre une expérience de lecture unique et interactif​​.

L’intrigue commence avec Jane, coincée dans un appartement à Paris pendant une tempête de neige, en compagnie de son éditrice, Rachel, et d’Arthur, un barista écossais. Le lecteur est ensuite invité à choisir entre poursuivre une romance avec Rachel ou Arthur, ce qui détermine le cours de l’histoire. Le style d’écriture de C.D. Darlington, empreint d’humour et de légèreté, rend la lecture plaisante et divertissante.

Les récits parallèles entre l’histoire de Jane et celle d’Emma, le personnage de son roman, sont également salués pour leur humour et les parallèles qu’ils créent avec les personnages principaux. Le roman peut être considéré comme une réussite, offrant une perspective rafraîchissante et originale dans un genre souvent rempli de clichés​​.

En résumé, Un Amour à la Renverse est une romance à la fois moderne et pleine d’esprit, qui se démarque par son concept interactif et son écriture de qualité. C’est une lecture recommandée pour ceux qui cherchent une approche originale dans la littérature romantique en cette période de noël sous un Paris enneigé…

En savoir plus sur Un amour à la renverse

Un amour à la renverse – C.D Darlington– 408 pages – Paru le 06/02/2023 – ISBN : 978-2383920120

Le corps conscient de Olivier Vuagniaux

Le Dr Olivier Vuagniaux, psychiatre-psychothérapeute suisse formé à l’hypnose ericksonienne, offre une perspective révolutionnaire sur le bien-être dans son ouvrage Corps à Cœur, le premier tome de son travail global intitulé Corps Conscient. Ce manifeste représente une approche novatrice de la relation entre le corps et l’esprit, invitant à un voyage de découverte de soi qui pourrait devenir une résolution clé pour celles qui souhaitent prendre soin d’elles pour l’année 2024​​.

Le Dr Olivier Vuagniaux aborde la psychothérapie corporelle en se concentrant sur la connexion intime entre le physique et la conscience. Sa méthode, qui inclut le contact physique comme poser une main sur le ventre du patient, vise à révéler les ‘couches’ de la personne et à explorer les traumas enfouis. Cette approche, illustrée par la métaphore de la poupée russe, invite à une introspection profonde et à une meilleure compréhension de soi​​​​.

Son travail met en lumière le concept que le corps porte en lui la mémoire des traumatismes, et propose une interprétation innovante des rêves et des mythes pour en décortiquer les significations. Olivier Vuagniaux suggère que pour se connaître pleinement, il est essentiel d’analyser nos rêves et de les comparer à des contes pour enfants ou des mythes, offrant ainsi une nouvelle perspective sur notre propre vision du corps et de l’esprit​​​​.

Plus qu’un simple manifeste ; c’est un guide vers une compréhension plus profonde de soi-même. En adoptant cette approche novatrice pour prendre soin de soi en 2024, on pourrait non seulement guérir des maux physiques et psychologiques, mais aussi atteindre un niveau de bien-être et de conscience de soi auparavant inexploré. Ce manifeste invite chacun à repenser la façon dont on interagit avec notre corps et notre esprit, proposant un chemin vers une vie plus équilibrée et consciente.

En savoir plus sur Le corps conscient

Le corps conscient – Tome 1 : Le corps à cœur – Olivier Vuagniaux – 348 pages – paru le 26/06/2022 – ISBN : 9781028420374

Le corps conscient – Tome 2 : La voie du corps – Olivier Vuagniaux – 334 pages – paru le 26/06/2022 – ISBN : 9781028420382

