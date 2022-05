Vianney devrait être applaudi car il prépare un biberon ? Les mères réagissent avec #jaidepapa

Vianney donne un coup de main à la mère de son fils… les mères se moquent sur Instagram avec #jaidepapa, le hasthag qui montre que les pères doivent prendre leur part et non aider !

Tout a commencé lors d’un commentaire de Gala sur une photo de Vianney, qui peut paraître assez anodine. Le chanteur parle de son rôle de père. Mais le média intervient ainsi :

« [Vianney] n’hésite pas à donner un coup de main à la mère de son fils. »

À l’origine de ce commentaire d’une autre époque, qui passe mal, une photo du chanteur qui prépare un biberon :

Et là, on se dit : « ho waouw ». Quelle chance a la mère de cet enfant, d’avoir pour compagnon quelqu’un qui donne un coup de main. Mais pourquoi ne prendrait-il pas sa part ? Pourquoi n’est-ce pas vu comme normal ?

Nous ne sommes pas là en train de blâmer Vianney, qui est sans aucun doute un très bon père, et qui n’a pas fait ce genre de déclarations. Mais pourquoi se croit-on toujours obligés de mettre cette vision genrée de la parentalité, avec la mère en référence et le père en soutien ?

Dans la parentalité, il existe un double standard, les actions des pères sont louées (aussi moindres soient-elles car les attentes sont bien basses), et pour les mères impliqués, pas de fleurs, pas de médaille, car leur implication est considérée comme normal. Elles reçoivent plutôt des jugements et des injonctions à tout-va. Nous analysions cela dans cet article :

Et pour des exemples tirés de paroles quotidiennes, le compte Instagram « Oui, mais tu es la maman » est fort parlant :

Vianney, ce héros qui prépare un biberon

La militante féministe et autrice de Ceci est notre post-partum Illana Weizman n’a pas manqué de réagir en exprimant son agacement face à l’héroïsation de pères qui font leur taf et de remarquer à juste titre que l’on n’enverrait aucune fleur à une mère qui ferait la même chose.

En effet, rappelons que 70% des taches parentales et domestiques sont toujours effectuées par les femmes en France. Alors glorifier un père qui prend sa part, certes cela peut être encourageant, mais cela indique surtout que ça ne serait pas normal, que c’est un comportement exceptionnel. Nous devrions plutôt aller vers une normalisation des pères qui s’occupent des bébés, car c’est ainsi que cela devrait être.

Sur les réseaux sociaux, on détourne l’article

Si l’on renverse cela et que l’on place des femmes dans la situation inverse, cela paraît absurde, personne ne remercie les mères pour le soin des enfants, car c’est considéré comme leur rôle « naturel ». C’est ce que Renée Greusard, journaliste et autrice de Choisir d’être mère, n’a pas manquer de remarquer dans un post Instagram. Est né à la suite de ce dernier le hashtag #jaidepapa, qui permet de renverser les rôles et de se rendre compte de l’absurdité de ce commentaire sur l’implication de Vianney.

Les publications ironiques sur le sujet n’ont pas tardé à apparaître sur les réseaux, avec des mamans bien dévouées qui aident comme elles le peuvent le papa, quand leur travail ou leurs activités le leur permettent, bien entendu. Elles ont ensuite été partagées sur les comptes de Renée Greusard et Illana Weizman. Car oui, ça fait du bien de rigoler un peu !

Si vous aussi vous êtes mère, que vous aidez le père de votre enfant en donnant des coups de main, n’hésitez pas à en faire part, pour recevoir vous aussi des remerciements bien mérités !

