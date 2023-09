Trop d’infos : le créateur de The Last of Us prépare Pirates des Caraïbes 6 et annonce un film « trop bizarre »

Craig Mazin, le créateur de Chernobyl et The Last of Us a planché sur le sixième volet de Pirates des Caraïbes aux côtés du scénariste des premiers de la saga, avant que la grève n’interrompe le projet.

Aucun projet ne fair peur à Craig Mazin. Après avoir relevé haut la main les paris de représenter le traumatisme de Chernobyl, puis de réaliser une série The Last of Us à la hauteur du jeu vidéo, le scénariste et showrunner part à l’attaque d’un monument de la culture pop aussi culte que polémique : Pirates des Caraïbes.

Disney a validé le Pirate des Caraïbes de Craig Mazin

Dans un entretien pour le Los Angeles Times, Craig Mazin a révélé qu’il avait travaillé sur la suite de Pirates des Caraïbes, bien que la grève de l’industrie hollywoodienne ait mis le projet en pause. Lors de l’interview, Craig Mazin a glissé un détail qui a de quoi piquer notre curiosité, en précisant qu’il avait travaillé avec Ted Elliot, à qui l’on doit le scénario des quatre premiers opus de la saga :

« On a présenté notre projet au studio, mais on était convaincus qu’il ne l’achèterait pas, qu’il le trouverait trop bizarre. Mais ils l’ont acheté ! Et après, Ted Elliott a écrit un scénario génial, mais la grève est arrivée, alors tout le monde attend. »

The Last of Us // Source : HBO

Le projet est d’autant plus courageux qu’en plus d’être l’une des sagas les plus lucratives de ces dernières années, Pirates des Caraïbes a connu une perte de vitesse spectaculaire avec l’échec critique et commercial de La Fontaine de Jouvence (2011) et de La Vengeance de Salazar (2017), qui n’ont pas su égaler l’excellence de la première trilogie réalisée par Gore Verbinski.

Ajoutez à cela les polémiques autour de Johnny Depp, et vous obtenez une saga en pleine tempête qui semble peiner à retrouver son chemin. Reste à savoir si Disney limitera sa folie au fait de valider un scénario « trop bizarre » ou ira jusqu’à embaucher Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow…

