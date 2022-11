Johnny Depp a bien défilé pour Rihanna et sa marque de lingerie Savage x Fenty

Après les procès en diffamation sur fond de violences conjugales réciproques avec Amber Heard, l’acteur Johnny Depp retrouve déjà la lumière des industries du cinéma, de la beauté, et maintenant de la mode, puisque Rihanna vient de le faire défiler pour sa marque de lingerie.

Ce n’était d’abord qu’une rumeur, rapidement confirmée par les informations disponibles sur Prime Video, qui diffusait le show Savage x Fenty Volume 4 depuis le 9 novembre 2022 sur sa plateforme de streaming. Johnny Depp a bien défilé pour la marque de lingerie de Rihanna.

Johnny Depp, surexposé médiatiquement depuis la fin des procès contre Amber Heard

Spectacles de sons et de lumière qui ont contribué à ringardiser l’empire de petites culottes qu’était Victoria’s Secret, les shows Savage x Fenty de Rihanna font la part belle à la diversité des morphologies, des identités et expressions de genres, mais aussi des célébrités. Mais on peut aujourd’hui être surpris par la présence fantomatique de Johnny Depp pour cette quatrième édition.

Si l’on ne connaitra jamais le fin mot de l’histoire qui l’oppose à son ex-épouse Amber Heard, les violences conjugales ayant probablement été mutuelles, et les procès centrés autour de questions de diffamations, on peut toutefois s’étonner que l’acteur soit d’ores et déjà tant mis en avant par les industries du divertissement. Alors qu’il se produit en concerts, qu’il réalisera son premier long métrage depuis 1997, et que son contrat d’ambassadeur du parfum Sauvage de Dior se poursuit, voilà donc que Johnny Depp défile pour Savage x Fenty, la marque de lingerie de Rihanna, elle-même victime de violences conjugales commises par Chris Brown.

On peut donc s’interroger sur le message qu’a voulu envoyer Rihanna après un tel choix de casting. L’expression d’un soutien envers l’acteur, qu’elle estimerait être la principale victime de l’histoire ? Loin d’être manichéenne, la situation Amber Heard / Johnny Depp n’a probablement pas qu’un seul bourreau, et réinterroge le mythe de la « bonne victime ».

Pourquoi Rihanna a fait appel à Johnny Depp pour défiler en Savage x Fenty ?

C’est peut-être ce refus de binarité qu’a voulu exprimer Rihanna, en plus d’appeler au droit à l’erreur et au pardon. Elle-même n’a jamais voulu de l’étiquette de rôle-modèle, et refuse toute injonction à l’exemplarité. Par exemple, en 2011, elle a inclus Chris Brown dans un remix du titre « Birthday Cake » (hymne au cunilingus) issu de l’album Talk That Talk. L’année suivante, dans l’album Unapologetic (qu’on pourrait traduire par « qui ne s’excuse pas ») paru en 2012, elle a refait appel à Chris Brown sur le titre « Nobody’s Business » (hymne à l’amour malgré les coups durs et l’avis des autres…). Par ailleurs, une bonne polémique fait toujours jaser, et c’est aussi de la publicité gratuite pour Savage x Fenty qui associe aujourd’hui son image à celle de Johnny Depp.

Rappelons néanmoins que son défilé Savage x Fenty de 2020 avait été taxé de blasphématoire et d’islamophobe pour avoir inclus dans sa bande-son des hadiths en accéléré, paroles du prophète Mahomet. La chanteuse de unapologetic avait quand même présenté ses excuses dans la foulée. Peut-être le refera-t-elle bientôt pour avoir choisi d’inclure Johnny Depp. Ou peut-être pas.

