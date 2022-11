Rihanna invite Johnny Depp à défiler pour Savage x Fenty et ses fans s’insurgent

Pour sa marque de lingerie Savage x Fenty, Rihanna aime créer l’événement à travers un défilé annuel rempli de célébrités. Pour cette quatrième édition, la chanteuse barbadienne aurait fait appel au controversé Johnny Depp.

Rihanna a l’habitude d’être clivante à travers ses choix osés, qu’ils soient musicaux ou vestimentaires. Mais maintenant, c’est plutôt politique, puisque la chanteuse barbadienne aurait fait appel à Johnny Depp pour son défilé de lingerie. Diffusé sur Prime Video le 9 novembre 2022, Savage x Fenty Volume 4 devrait compter plusieurs célébrités comme les chanteurs Burna Boy ou Anitta, la mannequin grande taille Precious Lee ou encore la top Cara Delevingne. Mais aussi l’acteur accusé de violences conjugales, d’après les informations de TMZ. Les crédits d’ores et déjà disponible du show mentionnent également le nom de l’acteur, ce qui laisse présager qu’il s’agirait de bien plus qu’une mauvaise rumeur.

Rihanna va-t-elle vraiment faire défiler Johnny Depp pour Savage x Fenty ?

Rihanna tease son défilé Savage x Fenty Volume 4 diffusé le 9 novembre 2022 sur Prime Video. © Capture d’écran Instagram.

C’est pourquoi de nombreux fans s’insurgent de ce qu’ils considèrent comme une marque de soutien de la part de Rihanna au profit de Johnny Depp. Ce n’est pas la première fois que la femme d’affaires barbadienne continue de travailler avec un homme violent. Elle avait collaboré avec Chris Brown qui l’avait battue en 2009, et avec qui elle a quand même signé un remix de « Birthday Cake » en 2012.

En attendant de connaître le degré d’implication de Johnny Depp dans ce défilé de lingerie Savage x Fenty Volume 4 de Rihanna, certains artistes se désolidarisent déjà de la marque. C’est le cas d’Olly Alexander, chanteur britannique de Years and Years, activiste LGBTI+ et pour la santé mentale, star de la série It’s a Sin. Lui qui était ambassadeur de la marque a déclaré le 3 novembre 2022 sur Twitter qu’il ne la porterait plus.

On peut à la fois se demander s’il s’agit d’une marque de soutien de sa part en faveur de Johnny Depp, à la fois regretter un tel déferlement médiatique à l’encontre de la chanteuse. Cet emballement rappelle hélas la façon dont, en tant que société, on peut avoir tendance à se tourner vers les femmes qui entourent un agresseur et dont on attend une forme d’exemplarité. En somme, pourquoi réclame-t-on toujours des comptes aux femmes proches d’agresseurs ?

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.