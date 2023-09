Dans un entretien pour The Independant, Tim Burton a comparé Johnny Depp à Edward aux mains d’argent. Selon le réalisateur, l’acteur accusé de violences conjugales serait, comme le jeune anti-héros, la victime d’une société composée de » villageois en colère ».

Certaines déclarations sont plus douloureuses que d’autres. Alors qu’on l’avait très peu entendu à propos de l’affaire opposant Johnny Depp à Amber Heard, Tim Burton a finalement pris le parti de son ami, en critiquant pour cela la société toute entière.

« Un trait de caractère humain que je n’aime pas »

Lors d’un entretien pour The Independant, le journaliste a rapproché le sort de Johnny Depp à celui du pauvre Edward aux mains d’argent. Il a aussi évoqué la carrière de Paul Reuben, ancienne star du film de Tim Burton Pee-Wee’s Big Adventure impliqué dans des affaires d’exhibition et de pédopornographie.

Dans une séquence située vers la fin du film de Tim Burton, la jeune créature innocente devient une proie désarmée face à une foule agressive, dans laquelle tout le monde est contre lui. Selon le journaliste, Johnny Depp et Paul Reuben sont comparable à Edward aux mains d’argent car, comme le personnage, ils seraient « tombés en disgrâce de manière très publique. »

Tim Burton

Rappelons qu’Edward aux mains d’argent est un personnage incarnant une candeur et une innocence enfantines, tandis que Johnny Depp a été accusé de viols et de violences conjugales et a été reconnu coupable de diffamation à l’encontre d’Amber Heard. Pourtant, cette comparaison pour le moins douteuse n’a pas interrogé Tim Burton. Ce dernier a pris la défense de Johnny Depp en déclarant :

« Quand j’étais enfant, j’ai toujours eu l’image des villageois en colère dans Frankenstein… J’ai toujours pensé à la société de cette manière, comme au village en colère. On le voit de plus en plus. C’est une dynamique humaine très, très étrange, un trait de caractère humain que je n’aime pas ou que je ne comprends pas tout à fait. »

En faisant ainsi de la colère et de l’indignation suscitée par l’affaire Depp / Heard un penchant de la « nature humaine », Tim Burton la dépolitise et la rend illégitime. Le réalisateur Johnny Depp comme la victime d’une masse haineuse mais ne souffle pas un mot à propos de la violence inouïe subie par Amber Heard au sein de son couple puis à l’échelle d’Internet. Ses déclarations reviennent aussi à entretenir le stéréotype de la « cancel culture » dans lequel les hommes accusés de violences seraient les vraies victimes. On s’efforcera de ne pas y penser la prochaine fois que l’on regardera Edward aux mains d’argent…

