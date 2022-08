Johnny Depp de nouveau réalisateur 25 ans après le flop de son seul film

Ce biopic sur un célèbre artiste italien, Amedeo Modigliani, sera le deuxième film réalisé par Johnny Depp, après The Brave en 1997.

Après un long creux dans sa carrière au cinéma, Johnny Depp est bien décidé à faire son grand retour sur les plateaux de tournage. Et il revient là où on ne l’attend pas puisque l’acteur va enfiler la casquette de réalisateur.

Un biopic sur Modigliani

Johnny Depp n’en est pas à son coup d’essai. En 1997, il avait réalisé The Brave, un film tombé dans l’oubli dans lequel il jouait aux côtés de Marlon Brando. Le Hollywood Reporter a révélé que 25 ans plus tard, Depp s’apprêtait à prendre les commandes d’un biopic sur le peintre italien Modigliani. Il a déclaré dans les colonnes du magazine :

« Je suis honoré et profondément touché par l’idée de porter à l’écran la vie de Monsieur Modigliani. Il a dû faire face à de nombreuses épreuves avant de connaître la gloire. Tous les spectateurs pourront s’identifier à cette histoire humaine et universelle. »

Le film suivra 48 heures décisives de la vie du peintre et sculpteur à Paris pendant l’année 1916. Ces deux jours mouvementés constitueront un tournant dans sa vie, scellant définitivement son statut de légende du monde de l’art.

Les retrouvailles de Johnny Depp et Al Pacino

Pour l’instant, on ignore encore quels acteurs seront au casting. En revanche, on sait déjà que Johnny Depp ne sera pas la seule star au générique puisque Al Pacino himself est co-producteur. Les deux acteurs s’étaient déjà donné la réplique dans Donnie Brasco il y a 25 ans. La production du film commencera au printemps 2023, en Europe.

© TriStar Pictures

Crédit de l’image à la Une : © TriStar Pictures