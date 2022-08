50 ans après avoir dénoncé le sort des Amérindiens à Hollywood, Sacheen Littlefeather reçoit des excuses des Oscars

L’actrice et militante apache représentait Marlon Brando pendant la cérémonie de 1973. Elle s’était fait huer pour avoir refusé l’Oscar, au nom du sort subi par les autochtones d’Amérique.

Il y a presque cinquante ans, Sacheen Littlefeather était la première femme autochtone à monter sur scène lors de la Cérémonie des Oscars. Dans un discours bouleversant, la représentante de Marlon Brando avait annoncé que ce dernier refusait la statuette.

Les excuses des Oscars, 50 ans plus tard

À travers ce geste radical en 1873, il s’agissait pour l’acteur de dénoncer le traitement infligé aux autochtones d’Amérique à Hollywood. Sacheen Littlefeather avait alors subi les huées, les insultes et les moqueries du public. Plus tard, elle avait révélé que John Wayne, l’une des figures majeures du western avait même tenté de l’agresser physiquement mais avait été retenu par des agents de sécurité.

Le 15 août 2022, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a présenté des excuses à l’actrice et activiste, au nom du mauvais traitement et du manque de reconnaissance dont elle a fait l’objet, comme le publie le site officiel des Oscars :

« Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient déplacés et injustifiés. Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu. Pour cela, nous vous offrons à la fois nos plus sincères excuses et notre sincère admiration. »

Vers une industrie plus inclusive ?

Dans cette lettre d’excuses rédigée le 18 juin 2022, l’ancien Président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma David Rubin évoquait l’engagement pour « une industrie plus inclusive et respectueuse », qui soit « un moteur de progrès. » :

« Nous ne pouvons pas réaliser la mission de l’Académie d' »inspirer l’imagination et connecter le monde à travers le cinéma » sans un engagement à faciliter une représentation et une inclusion les plus larges possibles, reflétant notre population mondiale diversifiée. »

En cela, l’Académie reconnaissait le rôle précurseur de Sacheen Littlefeather, aujourd’hui âgée de 75 ans. Cinquante ans plus tard, sa lutte est toujours aussi brûlante d’actualité. L’Académie a publié cette lettre dans le cadre d’une invitation de Sacheen Littlefeather pour « une soirée de conversation, de guérison et de célébration » à l’Academy Museum of Motion Pictures, à Los Angeles, le 17 septembre. L’activiste et actrice autochtone y a répondu avec humour, comme le relaie toujours oscars.org :

« Nous, les Indiens, sommes des gens très patients – cela ne fait que cinquante ans ! Nous devons garder notre sens de l’humour à ce sujet, tout le temps. C’est notre moyen de survie. Cela fait chaud au cœur de voir à quel point tant de choses ont changé depuis que je n’ai pas accepté l’Oscar, il y a cinquante ans. »

