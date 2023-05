Tina Turner, légende du rock, est morte à l’âge de 83 ans

La chanteuse est décédée « paisiblement » chez elle en Suisse, des suites d’une longue maladie.

Celle qu’on surnommait la « Queen of Rock & Roll » s’en est allée. Ce mercredi 24 mai, la chanteuse Tina Turner est décédée des suites d’une longue maladie, a annoncé son porte-parole dans un communiqué.

« Tina Turner la ’Queen of Rock’n Roll’ est morte paisiblement chez elle à Küsnacht en Suisse à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie », indique le communiqué relayé en premier lieu par Sky News : « Avec elle, le monde perd une légende de la musique et une icône. »

Une femme de records

Née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939, Tina Turner a grandi à Nutbush, dans le Tennessee. Sa carrière, qui s’est étalée sur cinquante an, lui a valu huit Grammy Awards. Elle la débute dans les années 1950, pendant les premières années du rock and roll, avant de devenir un véritable phénomène.

Mais sa carrière explose en 1984, avec l’album Private Dancer et son single « What’s Love Got to Do With It », qui a rencontré un succès planétaire. Elle devient une superstar. Elle a ainsi remporté six de ses huit Grammy Awards dans les années 1980, et est devenue la première artiste noire ainsi que la première femme artiste à faire la couverture du magazine Rolling Stone.

Dans la suite de longue carrière, Tina Turner s’est progressivement imposée comme une icône pop. Elle détient d’ailleurs le record du plus grand concert payant pour un artiste solo. Un concert donné à Rio de Janeiro en 1988, où plus de 184 000 spectateurs étaient présents.

Elle avait d’ailleurs été intronisée pour la première fois au Rock and Roll Hall of Fame en 1991 en compagnie de son ex-mari. En 2021, elle l’avait été une seconde fois en tant qu’artiste solo.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.