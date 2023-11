Maëlle : Fil Rouge, un nouvel album vers l’émancipation

En 2018, elle était la première femme et la plus jeune candidate à remporter The Voice. Après un premier album composé par Calogero, Maëlle signe « Fil Rouge », un deuxième effort où sa voix chaude épouse parfaitement des envolées pop. La chanteuse de 22 ans nous a révélé les secrets d’un album qui témoigne de son émancipation en tant que jeune artiste, mais aussi en tant que femme.

Madmoizelle. En 2018, tu as remporté The Voice. Tu es devenue le plus jeune talent à remporter ce titre, mais aussi la première femme, alors que le télécrochet existait depuis 7 saisons ! Comment cette victoire a-t-elle influencé ton parcours ?

Maëlle. Elle a un peu chamboulé ma vie ! Je suis passée de personne complètement lambda, venue de Bourgogne, à gagnante de The Voice. Forcément, quand on gagne un télécrochet, on est amené à avoir un contrat dans une grosse maison de disque, à faire de la musique, à se montrer aux gens… J’avais 17 ans et je n’avais jamais imaginé pouvoir gagner. Se retrouver soudainement dans ce milieu a changé ma vie parce que je n’aurais peut-être pas fait de la musique tout de suite si je n’avais pas fait The Voice. Tout était très nouveau donc ça faisait un peu peur, mais c’est fabuleux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sur scène, tu ne donnes pas l’impression d’avoir peur, tu sembles à l’aise. Comment t’es-tu préparée à livrer ces performances ?

C’est amusant parce que quand je revois les vidéos de The Voice, je vois une personne tétanisée ! Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus à l’aise. Pour l’émission, on était très aidés, on avait des coachs scéniques et vocaux pour se préparer à la scène. Mais j’ai toujours aimé chanter des reprises, j’avais déjà ça en moi… ce qui ne m’empêchait pas d’être morte de trouille. C’était tellement nouveau, je pleurais de stress avant chaque prime ! Je n’arrivais même pas à imaginer que deux millions de personnes me regardaient, c’est quand même gigantesque. Mais c’est un très bon exercice pour la suite, notamment pour la tournée.

Peux-tu nous raconter comme tu en es arrivée à faire de la musique ? Est-ce que tu as eu une formation traditionnelle, à l’école ?

J’ai commencé le piano à quatre ou cinq ans. En fait, j’ai entendu une mélodie et je me suis mise à la reproduire sur le piano. C’est comme ça que mes parents ont vu que j’avais une petite oreille. J’ai essayé le solfège mais je n’y arrivais pas, je n’étais pas sérieuse et les cours ne m’intéressaient pas vraiment. J’ai appris seule, en apprenant les accords de mon côté et plus tard avec YouTube. Comme je ne savais pas lire la musique, je recomposais à ma manière les morceaux. Donc j’ai trouvé ma musicalité et même si je ne connais pas les notes du piano, j’ai une idée de quel son va être produit par quelle touche. Le chant est venu beaucoup plus tard. C’était un an avant The Voice. C’est vraiment à The Voice que j’ai appris à chanter, que j’ai compris ce qu’était le muscle de la voix.

C’est Calogero qui a composé et produit ton premier album, et en septembre, tu as sorti « Fil Rouge », ton deuxième opus, que tu as fait seule. Qu’est-ce que le fait d’écrire tes propres chansons a changé pour toi ? Comment décrirais-tu cette évolution ?

Je suis passée d’interprète à compositrice interprète. Je pense que c’est une bonne chose de l’avoir fait maintenant car avant ça, je ne me sentais pas prête à écrire et à composer. Je n’avais pas confiance en moi, j’étais presque gênée de ce qui m’arrivait.

L’évolution va vraiment dans le sens d’une prise de confiance en soi, d’affirmation de soi. Fil Rouge c’est vraiment le fil vers la liberté. Ce n’est pas qu’avant je n’étais pas libre, mais j’étais plus jeune, peut-être plus naïve et moins construite personnellement.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le fait d’avoir écrit mes chansons et d’avoir mis des mots sur mes sentiments, ma situation m’a permis de me montrer aux yeux des gens. Le premier album a été fait pour moi mais il abordait des sujets très extérieurs, sociétaux, alors que Fil Rouge est un album complètement personnel. Je me suis mise à nu, j’ai l’impression que les gens vont enfin faire connaissance avec moi et me découvrir avec mes pensées bizarres, mes failles, le fait que je me découvre en tant que femme…C’est une évolution vers la liberté, vers le fait de faire ce que je veux, de choisir avec qui travailler et surtout de me montrer comme je le souhaite.

Finalement, ce fil rouge qui donne son nom à ton album, il mène à la liberté ?

Exactement. J’avais 18 ans quand le premier album est sorti. Entre temps, j’ai eu le temps de grandir et de me découvrir. Écrire ces chansons m’a fait beaucoup de bien. Je souffrais beaucoup d’anxiété et écrire a été thérapeutique. J’ai enfin assumé plein de choses en moi que je n’assumais pas avant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ton image aussi a évolué, vers plus de sensualité. Est-ce selon toi un aspect de ton émancipation ?

Absolument. J’ai été aidée par toutes ces femmes autour de moi, ces youtubeuses, ces créatrices de contenu, ces journalistes qui prennent la parole à propos de leur corps et le montrent comme il est. Ça m’a fait un bien fou qu’on parle enfin de pilosité, de sexualité. Je pense que ma sensualité en tant que jeune femme est aussi un moyen de casser l’image lisse, fragile, que j’avais. J’ai grandi, je me sens plus à l’aise dans mon corps, j’ai envie d’être plus sexy. Je n’ai jamais été aussi heureuse que depuis que je m’habille et me montre telle que je suis, au quotidien, sur scène et dans mes clips.

Maelle

L’ascension de ta carrière a-t-elle eu un impact sur ta relation avec tes fans ? Comment entretiens-tu une relation avec eux pour leur partager ton parcours et ta musique ?

Je me sens très proche de mes fans. J’essaye toujours de leur répondre, d’être accessible pour les personnes qui m’écoutent parce que tout ça, c’est grâce à eux. J’étais très stressée parce que je sais que certaines personnes m’écoutent depuis longtemps et cet album est une proposition différente. Ils ont une place importante pour moi. Je pense notamment à des filles qui me suivent dans mes concerts, quand j’enregistre des plateaux ou des émissions radio. J’essaye d’être le plus disponible possible, tout en distinguant Maëlle la chanteuse et ma vie privée.

Quels sont tes prochains projets ?

D’abord une tournée un peu partout en France à partir de février 2024. Je vais aussi écrire et composer pour les autres et faire du cinéma ! Je suis dans une agence de cinéma et je suis curieuse de tester ça. Je passe des castings en ce moment. On verra si je serai bientôt sur grand écran !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.