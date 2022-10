Rihanna se lance dans les (sous-) vêtements de sport avec Savage x Fenty

Ses fans s’en doutaient, mais la chanteuse barbadienne ne l’avait toujours pas officialisé : Rihanna a bel et bien accouché. Mais la jeune mère continue d’être une businesswoman puisqu’elle ajoute une corde sportswear à sa marque de lingerie Savage x Fenty.

Si Rihanna reprend la parole aujourd’hui, ce n’est toujours pas pour annoncer de nouveaux morceaux de musique, ni s’étendre sur son la vie avec bébé, né récemment, mais bien pour parler de ses florissantes affaires Fenty. Outre le skincare, le maquillage, et la lingerie, voilà que l’empire de l’artiste barbadienne s’étend désormais au sportswear, comme elle vient de l’expliquer à Vogue.

Rihanna lance Savage x Fenty Sport

En effet, la nouvelle collection Savage x Fenty Sport sortira le 9 novembre 2022. Puisqu’il s’agit d’abord et avant tout d’une marque de lingerie, elle comprendra des bodys, des leggings, des soutiens-gorge et brassières de la taille XS à 4XL.

C’est un prolongement naturel de l’univers de Rihanna, vu son style personnel mâtiné de détails sportswear depuis des lustres (qu’elle a d’ailleurs mis à profit d’une longue collab’ avec Puma), mais aussi puisqu’elle s’adonne désormais au plus intense des sports : être mère. Elle explique ainsi à la bible de la mode :

« J’ai été inspirée par la vie de tous les jours. Tout est sport. Être enceinte est un sport. […] Pour moi, c’était une question de coupe et de tissu, et j’ai laissé Adam [Selman, designer spécialiste en lingerie, collaborateur de longue de Rihanna pour Savage x Fenty] jouer avec tout le reste. Les pièces sont sexy et sculptantes, mais elles sont fonctionnelles et c’est ce qui décrit toute la collection Sport. Sexy. Fonctionnelle. Mode. »

De la lingerie à porter pour faire du sport ou juste pour le style du quotidien

À l’heure où la mode s’affirme plus sens dessus dessous que jamais, où les vêtements de sport se portent aussi au bureau, et la lingerie en extérieur pour qui l’ose, c’est donc une nouvelle ligne d’activewear/athleisure (mais aussi shapewear qui ne dit pas son nom) qui tombe à pic. Plusieurs innovations textiles sont au rendez-vous afin d’assurer des vêtements performants pour accompagner tous les mouvements sans jamais contraindre, et même galber la silhouette sans l’opprimer. Le tout de façon invisible. Et ça s’annonce canon.

Savage x Fenty Sport sera disponible à partir du 9 novembre 2022. © Courtesy of Savage x Fenty.

On notera au passage que cette annonce permet à Rihanna d’officialiser ce dont tout le monde ou presque se doutait déjà : après avoir enchaîné les looks de grossesse audacieux, elle a bel et bien accouché de son premier enfant en mai 2022. De quoi laisser présager une future ligne Savage x Fenty Baby ?

Crédit photo de Une : Courtesy of Savage x Fenty.