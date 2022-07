La collab’ Dua Lipa x Puma s’inspirent de raves nineties, et ça donne des papillons de lumière

La chanteuse de Future Nostalgia et la marque au fauve sortent le deuxième volet de leur collab’ mode, pleine de violet, de orange, de rose, de rayures, et de papillons de lumière, inspirée des raves des années 1990.

Dua Lipa inspire la jeunesse, non seulement à travers sa musique mais aussi son style vestimentaire. Alors qu’elle a récemment été égérie d’une campagne Versace et vient de défiler pour le dernier show Balenciaga haute couture, l’autrice de l’album Future Nostalgia annonce la sortie imminente d’une nouvelle collection avec Puma.

Dua Lipa x Puma s’inspirent de Trainspotting

Pour ce deuxième drop, Dua Lipa signe donc une trentaine de pièces, pleines de rose pastel, de violets et oranges vifs, de rayures holographiques, et d’accents Y2K. Le tout se veut unisexe, et semble pouvoir se marier plutôt facilement avec le reste de n’importe quelle garde-robe.

Dua Lipa raconte auprès du Vogue britannique s’être inspirée de la culture rave des années 1990 et 2000 :

« Ces périodes inspirent tout, de ma musique à la façon dont je m’habille aujourd’hui, il était donc naturel d’incorporer certaines de ces combinaisons de couleurs et silhouettes dans cette collection. »

Aperçu des prix de la collab’ Dua Lipa x Puma.

Dua Lipa et Puma filent le coton de la nostalgie avec des papillons Y2K

Elle cite comme étant sa pièce préférée un ensemble de survêtement à col montant, complètement inspirée de l’un de ses films fétiches, Trainspotting (film sorti en 1996 et réalisé par Danny Boyle, qui se déroule à Edimbourg dans les nineties, où Ewan McGregor campe le rôle d’un toxicomane en plein sevrage d’héroïne). Et ce qu’on retient par-dessus tout, c’est évidemment les détails en forme de papillon qu’on retrouve de part et d’autre de la collection, comme symbole de métamorphose, de renouveau, de sublimation, et motif Y2K par excellence.

Dua Lipa x Puma Drop 2 sera disponible à partir du 14 juillet 2022 dans une sélection de points de vente physique et sur le site de la marque fauve, à partir de 9h.

Dua Lipa dans sa collection pour Puma, photographiée par Jordan Hemingway. © Capture d’écran Instagram @dualipa.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube Puma.