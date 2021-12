Aïda Djoupa a une forte poitrine, ce qui peut être galère pour trouver brassière à ses boobs. Elle a testé un modèle de la marque de sport Puma, qu’on trouve facilement sur Asos notamment. Voici son crash-test.

Maxi poitrine, maxi galère pour trouver une brassière adaptée à ses pratiques sportives ? C’est en tout cas l’expérience d’Aïda Djoupa, responsable des témoignages chez Madmoizelle.

En cherchant modèle à ses boobs, elle a jeté son dévolu sur une pièce Puma et l’a testée pour vous !

L’évidence de miser sur une marque de sport comme Puma pour une brassière

Vous connaissez sûrement cette marque au logo en forme de félin ? C’est une entreprise allemande, spécialisée dans la fabrication d’articles de sport, fondée en 1948 par Rudolf Dassler — le frère aîné du fondateur d’adidas Adolf Dassler. Ils avaient une marque de chaussures de sport en commun avant de se brouiller pendant la Seconde Guerre mondiale.

Long story short, ça fait donc plus de 70 ans que la marque cultive ses savoir-faire. Si bien que Puma s’affirme aujourd’hui comme le troisième équipementier sportif dans le monde derrière Nike et adidas !

C’est pourquoi Aïda a choisi presque les yeux fermés, du côté d’une griffe spécialisée, une brassière adaptée, disponible du XS au XL.

Trouver une brassière de sport avec un bon maintien pour du sport à impact

Aïda a été séduite par la promesse de « maintien optimal », même pour des activités à fort impact, de ce modèle coloré.

Il se compose de bretelles réglables noires, ornées du nom de la marque et de son logo au félin bondissant, la partie aux bonnets non rembourrés en orange, et celle entre les seins en bordeaux. Cette brassière ne dispose pas d’armature, mais d’une bande de maintien élastique sous la poitrine.

En 77% polyester et 23% élasthanne, le tissu lisse et stretch utilisé correspond à la technologie COOLadapt de Puma qui permet de réguler la température corporelle pour rester au frais et au sec.

Crash-test d’une brassière Puma en taille XL pour du 95E

Aïda qui fait habituellement une taille 95E en soutien-gorge a donc choisi une taille XL pour cette brassière Puma :

« Le produit était fidèle aux images du site, mais je m’attendais à un tissu plus épais et moins élastique. La brassière taille un peu plus grand que prévu et bâille un petit peu. Mais les larges bretelles, épaisses et réglables permettent d’ajuster ça, en plus d’être confortables. Le maintien est donc au rendez-vous, même pour une activité physique agitée. Je l’ai utilisée pour une séance de sport dynamique, avec notamment des jumping jacks, en me sentant bien maintenue et sereine. Je la recommanderais facilement à toute personne avec une forte poitrine qui aurait besoin d’un maintien efficace : c’est une valeur sûre. »

Les notes finales de cette brassière Puma

C’est un avis subjectif que nous livre Aïda sur son expérience avec cette brassière Puma. On s’est concentré sur les détails techniques afin de vous éclairer au mieux (d’autres crash-tests de brassières testées par des femmes aux morphologies encore différentes arrivent). Voici donc le bilan d’Aïda :

Esthétique : 7/10 . La forme de la brassière est assez « rigide » même si elle n’est pas rembourrée.

. La forme de la brassière est assez « rigide » même si elle n’est pas rembourrée. Confort : 8/10 . Elle est confortable mais doit être choisie à la bonne taille et très bien réglée pour être oubliée.

. Elle est confortable mais doit être choisie à la bonne taille et très bien réglée pour être oubliée. Maintien : 9/10 . Excellent maintien.

. Excellent maintien. Solidité : 9/10 . Les matériaux sont fiables et elle n’a pas l’air de se déformer au lavage.

. Les matériaux sont fiables et elle n’a pas l’air de se déformer au lavage. Rapport qualité / prix : 7/10. Le maintien efficace et la durabilité de la brassière en valent le prix, mais 50€ reste un budget relativement important pour une brassière quand on fait du sport pour le loisir.

Note finale : 8/10.

« C’est une brassière solide et fiable, qui sait se faire oublier une fois les bretelles confortables bien réglées. »

