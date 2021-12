Crash-test d’une brassière « maintien élevé » Lorna Jane : ça vaut le coût ou non ?

Audrey Couppé de Kermadec a une petite poitrine et un tour de dos menu. Elle a testé un modèle « maintien élevé » de la marque de sport australienne Lorna Jane, et qu’on trouve facilement sur Asos en France.

Si beaucoup de femmes à petite poitrine peuvent se passer facilement de soutien-gorge pour la vie quotidienne, dès qu’il s’agit de sport c’est plus compliqué. C’est le cas pour Audrey Couppé de Kermadec, notre journaliste psycho-sexo, qui pratique du yoga et du pole-dance à ses heures perdues.

Même si elle pratique le no-bra depuis des années, il lui arrive donc de chercher des brassières de sport avec un bon maintien. Crash-test.

D’où sort la marque Lorna Jane ?

Depuis le site multi-marques Asos qui livre facilement en France, elle vient de jeter son dévolu sur un modèle Lorna Jane. Cette marque australienne se revendique numéro 1 au pays des kangourous pour habiller les femmes sportives — c’est même elle qui serait à l’origine de l’expression « activewear » !

Celles qui ne veulent pas faire de compromis entre la mode et l’activité physique peuvent y piocher des « vêtements de sport premium par excellence pour le yoga, le pilates, du fitness et le running », revendique ainsi la griffe qui propose des pièces jusqu’à la taille XL.

Au prix de 60€, la brassière de sport maintien élevé de Lorna Jane tient clairement d’un positionnement haut de gamme / premium. Mais vaut-elle son coût ?

Crash-test d’une brassière Lorna Jane en taille S pour du 90B

Brassière de sport maintien élevé kaki — Lorna Jane — 60€.

Cette brassière se présente comme conçue pour « les activités à fort impact », avec une encolure dégagée, une bande de maintien élastique sous la poitrine, un dos nageur pour offrir un maximum de liberté de mouvement, et une fermeture à agrafes dans le dos, ainsi que des bretelles réglables. Elle se compose de 71% polyester, 29% élasthanne.

Audrey ne porte plus de soutien-gorge depuis près de quatre ans, et faisait à l’époque un 90B. Elle a donc choisi en taille S un modèle kaki (une couleur qui l’obsède clairement et qu’elle porte souvent en total-look, mais c’est une autre histoire).

« J’ai reçu un produit fidèle aux images du site et à la description. Seulement, le modèle était plus grand que ce à quoi je m’attendais. Mais le maintien élevé promis était quand même au rendez-vous. J’ai utilisée la brassière pendant une séance d’abdos-fessiers sans gros impacts et me suis sentie à l’aise et bien maintenue. »

Trouver une brassière de sport à maintien élevé pour une petite poitrine

Rappelons que cette brassière dispose tout de même d’une attache à agrafes ajustables, ainsi que des bretelles également réglables à plusieurs endroits — signe qu’on peut quand même l’adapter relativement à sa morphologie, son désir de maintien, et en fonction de son activité physique.

Pourtant, la marque a beau se revendiquer premium avec des designs à la mode, Audrey regrette l’effet rembourré de cette brassière et une matière d’aspect trop épais à son goût personnel :

« Oui, je pourrais recommander cette brassière à des personnes avec une poitrine plus imposante que la mienne car elle offre vraiment un bon maintien. Mais il ne faudrait pas que l’esthétique soit leur priorité… Je ne suis pas fan du rembourrage au niveau de la poitrine. Ça donne un effet assez bombé à mes seins, qui me rappelle le résultat des soutifs que je rembourrais quand j’étais une ado complexée. »

Les notes finales de cette brassière Lorna Jane

Esthétique : 6/10. Audrey n'est finalement pas très fan de la couleur, et espérait un tissu plus « délicat », moins épais/cheap.

Confort : 9/10. Légèrement large au niveau de la poitrine, mais confortable

Maintien : 8/10.

Solidité (a priori) : 8/10. La brassière a l'air plutôt solide et de bonne qualité

Rapport qualité / prix : 6/10. Audrey la trouve un peu chère, pour son apparence esthétique en tout cas.

Note finale : 7,4

« C’est une brassière avec un vrai maintien élevé, qui taille un peu grand, mais qu’on peut facilement régler. Bien pour faire du sport intensif, moins pour avoir l’air stylé au quotidien car elle peut avoir l’air un peu cheap. »

