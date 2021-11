Pour changer du noir et du marron, la doudoune kaki va avec tout, la preuve par 5

On vous en parlait dans un précédent article : la doudoune fait partie des tendances majeures de la saison. Et si on vous montre souvent des pièces noires, marrons ou ivoires, on dirait bien qu’un modèle d’une couleur surprenante fasse un véritable carton sur les réseaux.

Ahhhh la doudoune matelassée. Ce vêtement qu’on pensait ne jamais revoir et qui pourtant, a réussi a se frayer un passage pour arriver directement au peloton de tête des must-have de la saison… Et même si elle est déclinée dans une multitude de coloris, on se retrouve souvent à faire le choix de la simplicité en misant sur du noir, du beige, bref… Des couleurs un peu passe-partout qui nous permettent de ne faire aucune erreur.

Pourtant, une doudoune dont la couleur se situe entre le kaki et le vert sauge apparaît encore et encore sur notre feed.

Ce modèle que l’on voit partout sur Instagram, est signé H&M (et oui). Vous préférez une alternative plus éthique pour pouvoir adopter ce look au coeur de la tendance ? Qu’à cela ne tienne ! Voici 4 options stylées qui s’offrent à vous.

Doudoune matelassée, H&M, 149€

Nos alternatives

Doudoune Sezane

Doudoune verte oversize, Sezane, 230€

Doudoune matelassée de Vila

Doudoune matelassée kaki, Vila, 69,99€

Doudoune oversize de & Other Stories

Doudoune oversize, & Other Stories, 129€

Doudoune mi-longue d’Arket

Doudoune mi-longue, Arket, 190€

Nos inspirations

Crédits de l’image de une : @amy_rose_w, @anastasiabass.

