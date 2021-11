Plutôt pardessus, caban, doudoune, bomber rembourré, parka fourrée ? Grâce au Black Friday, les manteaux affichent des prix réduits, histoire de se réchauffer sans se ruiner. Voici une sélection des meilleures promotions repérées sur Asos.

« Oulah ! Mais bonjour d’abord », comme dirait Nabilla dans l’oeuvre culturelle majeure mais sous-estimée qu’est la série-réalité Hollywood Girls. Car le Black Friday 2021 vient à peine de commencer ce 19 novembre qu’on vous présente déjà plein de bons plans dès le premier jour !

Profiter du Black Friday pour s’offrir un beau manteau chaud à prix réduit

Côté mode, les promos et réducs permettent de s’offrir un manteau bien chaud à prix réduit pour passer cet hiver et les suivants.

Dans ce domaine, il vaut mieux moins suivre les questions de tendances que celles de praticité (vive les grandes poches fonctionnelles) et surtout celles des matières premières ! Histoire d’être sûre de choisir un modèle utile, qui va durer, et dans lequel on ne va pas trop cailler.

En l’occurence, pour le Black Friday, le site d’Asos regorge de manteaux aux prix cassés. Et voici la crème de la crème…

9 manteaux chauds aux prix cassés sur Asos pour le Black Friday

Manteau long lilas, River Island, 100,99€ 80,75€ (-20%)

Parka style trappeur, Carhartt WIP, 304,99€ 154,99€ (-49%)

Manteau droit à motif pied-de-poule camel, Gianni Feraud, 366,99€ 152,99€ (-58%)

Manteau long à manches plissées marron, Palones, 304,99€ 143,95€ (-52%)

Caban court en laine bleu marine, Superdry, 138,99€ 119,99€

Doudoune courte à col cheminée kaki, Gianni Feraud, 241,99€ 117,99€ (-51%)

Caban avec col habillé noir, Forever New, 138,99€ 111,15€

Manteau en laine mélangée croisé sur le devant à carreaux bleus, Helene Berman, 276,99€ 193,99€ (-29%)

Manteau sans manches, & Other Stories, 235,99€ 165,15€ (-30%)

Crédit photo de Une : pexels-yaroslav-shuraev-7042416