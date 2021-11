Bientôt le Black Friday ! Suivez le guide : Madmoizelle donne tout pour vous

Le compte à rebours a commencé : le Black Friday se rapproche et Madmoizelle vous promet de vous aider à dénicher les meilleures offres. Pour ne pas vous noyer dans un océan de promotions, suivez le guide !

Le Black Friday, c’est l’évènement commercial qui lance le coup d’envoi des achats de Noël. Les commerçants proposent de grosses remises pour anticiper les fêtes de fin d’année. C’est un jour de soldes monstre qui nous vient tout droit du pays de l’oncle Sam, où il se déroule la quatrième semaine de novembre juste après la fameuse dinde de Thanksgiving.

Quelle est la date du Black Friday 2021 en France ?

Cette année, le Black Friday tombe le 26 novembre à partir de minuit et se terminera le dimanche 28 à 23h59.

En France, depuis quelques années, le Black Friday a pris de l’ampleur. Une grosse partie des offres se trouvent en ligne et parfois il peut être difficile de se repérer parmi les milliers de bons plans que proposent les sites d’e-commerce !

Madmoizelle s’engage donc à vous guider pour vous aider à trouver votre bonheur au meilleur prix.

Le Black Friday, ça se passe où ?

Le Black Friday est l’occasion pour les commerçants de proposer de grosses remises sur une bonne partie de leurs produits. Certains d’entre eux ont d’ailleurs mis en place une avant-première avec quelques promos pour un Black Friday avant l’heure.

Pour ne pas pas passer à côté des offres les plus intéressantes nous vous ferons une sélection parmi plusieurs e-shops :

L’expertise Madmoizelle pour un Black Friday honnête

Pendant ce week end de grosses soldes, vous risquez de crouler sous les mails et les notifications. -50% par ci -40% par là… il y’a de quoi se perdre.

Pour vous guider vers les meilleurs prix, Madmoizelle vous proposera un article dédié entièrement à tous les bons plans du Black Friday — une sorte de bible de la promo, en ligne dès le 25 novembre. Il sera mis à jour régulièrement pour vous proposer les offres les plus intéressantes et potentiellement faire des heureuses.

Entre l’avalanche de réductions et parfois même de fausses promotions, on est là pour vous aider à y voir un peu plus clair. Que ce soit sur ces bons plans quotidiens ou pour les offres de Black Friday, Madmoizelle prend soin de choisir des offres intéressantes et de les comparer en amont pour être sûr de toujours vous proposer le meilleur prix.

Beauté, mode, électroménager, high-tech, sexo : les sélections du Black Friday seront diversifiées pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches !

Les liens affiliés sur Madmoizelle

Le Black Friday annonce une mise à jour régulière de notre catégorie bons plans. Il est important de rappeler que tous nos bons plans contiennent des liens affiliés qui nous permettent de gagner un peu d’argent : des que vous achetez un produit que l’on vous a conseillé, l’e-commerçant nous reverse une commission.

Cette petite commission ne nous empêche pas d’être honnêtes avec vous : nous choisissons librement les bons plans que l’on vous propose. Les marques ne nous payent pas pour écrire ces bons plans et n’ont pas de droits de regard sur ce qu’on écrit au sujet des produits.

Alors commencez à faire votre wishlist et on se retrouve le 25 novembre sur Madmoizelle !