Pour le Black Friday, ce boucleur automatique de Babyliss est à son prix le plus bas 

Le Black Friday vient de commencer que déjà, les promos beauté pleuvent. Mais s’il y a bien un outil qui nous a fait de l’œil pendant nos recherches, c’est le boucleur automatique de Babyliss AKA l’engin parfait pour se faire un wavy en 5 minutes top chrono.

On le sait, vous le savez : se boucler les cheveux est un véritable parcours du combattant. Il faut séparer les mèches, les enrouler autour du boucleur brûlant, attendre quelques secondes et recommencer jusqu’à ce que toute la chevelure soit faite. Et si vous avez le malheur d’avoir les cheveux épais, ce processus peut prendre un temps fou ! Mais il semble que la marque Babyliss ait pensé à toutes les impatientes en créant le boucleur automatique Curl Secret 2 C1300E. Derrière ce nom très robotique, se cache un outil capable de tout faire tout seul dont on vous avait déjà parlé dans notre guide spécial boucleurs !

https://www.tiktok.com/@ling.kt/video/7177855589089873157?q=Curl Secret 2&t=1700495750405

Un outil de coiffure hyper pratique

Que ce soit pour se préparer le matin avant d’aller au bureau ou de faire quelques retouches rapides le soir avant d’aller dîner au restaurant… On n’a clairement pas le temps de passer 1h à se coiffer. Ça tombe bien, l’outil créé par Babyliss enroule tout seul la mèche, la chauffe dans une chambre en céramique en quelques secondes et la laisse tout simplement ressortir une fois que le processus est terminé. Plus vous laissez la mèche longtemps dans l’appareil, plus la boucle sera définie.

Résultat ? Une ondulation parfaite (plus ou plus serrée selon le goût de chacun), qui ne perd pas de son rebond au bout de quelques minutes ou de quelques heures. Pas étonnant que ce boucleur fasse partie des produits phares recommandés sur TikTok…

https://www.tiktok.com/@milliemacmakeup/video/7003733914644647173?q=Curl Secret 2&t=1700495750405

Un appareil hors pair à un prix tout doux

Proposé initialement au prix de 77€, le boucleur automatique Curl Secret 2 C1300E de Babyliss passe maintenant à 58,68€ grâce aux réductions du Black Friday. Une promotion de 24% qui vous permet de faire quelques économies avant la période de Noël, ce qui vous offrira l’occasion de peut-être l’offrir à un (ou plusieurs) de vos proches.

