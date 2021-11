Se sceller un bijou sur soi : cette nouvelle tendance que l’on voit pas mal passer sur TikTok

Avez-vous déjà perdu un bijou auquel vous teniez comme à la prunelle de vos yeux ? Si c’est le cas, vous devriez apprécier ce nouveau toc mode qui vise à se sceller un bracelet ou un collier sur soi, histoire de le porter toute la vie… Ou presque.

Il y a des bijoux que l’on aime seulement porter quelques temps et puis il y a les autres (et ils sont évidemment moins nombreux) que l’on pourrait garder sur soi toute la vie sans se lasser.

Qu’ils soient offerts par des proches ou choisis en fonction de nos propres goûts, ils ont une valeur inestimable à nos yeux. Pour pouvoir les garder le plus longtemps possible sans craindre de les perdre ou de les oublier quelque part, une marque italienne, Atelier VM, propose depuis 2014 de sceller chaque bijou à son propriétaire. Et si ce label fait ça depuis presque 8 ans, TikTok a attendu cette fin 2021 pour faire de cette idée ingénieuse, une tendance.

Sur les réseaux sociaux, on peut donc voir passer des centaines de vidéos de personnes allant seule ou main dans la main avec leur meilleure amie ou leur partenaire, se faire sceller un bracelet au poignet, comme une ultime preuve d’engagement. Ahhh TikTok…

Des bijoux minimalistes

Ne pas se lasser d’un bijou au fil des années, ce n’est pas si facile. Pour que l’exercice puisse être réalisé, mieux vaut miser sur une pièce à la fois minimaliste et intemporelle qui puisse se faufiler à travers les styles et les saisons avec agilité. Voilà pourquoi de nombreux bijoux permanents se trouvent être plutôt discrets.

Déclinés en or ou en argent, ils ont la particularité de ne pas s’oxyder avec le temps, le contact avec l’eau ou le parfum. Vous l’aurez compris, on ne parle pas ici de bijoux statement ou encore de grosses pièces, mais bien d’un objet délicat qui peut très bien s’accessoiriser d’autres bijoux qui jouent moins dans la finesse.

… Et durables

Un bijou permanent est fait à votre image. Il vous va comme un gant, a été coupé et scellé en fonction de vos mensurations. Une technique qui permet aux marques qui la proposent de limiter les déchets et de n’utiliser que la juste dose de matériaux pour chaque création.

Autre point positif : l’aspect intemporel des bijoux permanents. Étant fait pour durer, ils nous permettent de limiter notre consommation en revenant tout simplement, à l’essentiel.

Peuvent-ils tout de même être retirés ?

Evidemment ! Le but ce n’est pas de vous retrouver piégée avec ce bracelet toute la vie si vous ne le voulez pas ! Parce que bon… Des aléas, ça arrive. Malheureusement, pour l’enlever, il va falloir le briser.

Vous ne pourrez donc jamais plus le remettre à moins de le refaire souder. Si vous êtes bien décidée à vous en débarrasser, sachez que vous n’avez pas besoin de matériel de pro pour le faire. Il vous suffit de vous armer… D’une paire de ciseaux… ( Oui on sait, ça en dit long sur le maintien et la solidité du matériau utilisé, mais bon).

Prenez ensuite une bonne respiration et coupez d’un coup sec (il se peut que vous ayez besoin de vous y reprendre à 2 voire à 3 fois). Vous voilà libérée et qui sait, probablement délivrée aussi.

Crédits de l’image de une : @atelier_vm.

