Toujours aussi pop punk, Avril Lavigne assume son style, qu’importe si la société trouve que ça fait ado attardée

Avril Lavigne revient avec un nouveau clip, mais toujours le même look vestimentaire qu’au début des années 2000. Son éternelle allure pop punk tombe pile dans la tendance Y2K du moment, signe de la troublante cyclicité des tendances, mais qui peut aussi rassurer celles qui hésitent à cultiver un style alternatif.

Vous l’attendiez ou non, le retour d’Avril Lavigne a sonné. La chanteuse pop punk phare des années 2000 vient de sortir le 12 novembre 2021 le clip de Bite Me, premier single solo depuis ce qui semblait être une éternité.

Le nouveau clip d’Avril Lavigne, Bite Me, est sorti le 12 novembre 2021 et offre une leçon de style pop punk so Y2K.

Avril Lavigne réussira-t-elle son grand retour grâce à la mode Y2K qu’elle n’a jamais cessé de porter ?

En réalité, sa carrière ne s’est pas arrêtée comme par magie en 2011 avec son dernier carton qu’était son quatrième album Goodbye Lullaby (qui contenait la balade déchirante Wish You Were Here, sur laquelle mon petit coeur d’émo refoulé pleure encore régulièrement), mais s’est bel et bien poursuivie dans une indifférence quasi générale. Elle a sorti l’album Avril Lavigne en 2013, puis Head Above Water en 2019, ainsi que de nombreux singles entre les deux.

Mais puisque les tendances musicales connaissent aussi des cycles comme dans l’industrie de la mode, le retour en grâce du style pop punk et de l’esthétique plus ou moins émo qui va avec, semble créer le terreau favorable à un come-back réussi pour Avril Lavigne. D’autant que dans son nouveau clip Bite Me, elle apparaît fidèle au look qui l’a autrefois rendu célèbre, et que les jeunes imitent aujourd’hui au nom de la vague Y2K.

Au côté du batteur américain Travis Barker (connu comme membre des groupes Blink-182 et +44 par les gens de plus de 20 ans, et comme nouveau fiancé stylé de Kourtney Kardashian pour les plus jeunes), Avril Lavigne apparaît en veste en cuir clouté, crop top, mini-jupe à carreaux et cuissardes vernies.

Avril Lavigne et Travis Barker dans le clip de Bite Me.

Avril Lavigne donne envie de cultiver son style, qu’importe si la société trouve que ça fait ado attardée

Ce n’est donc pas tant parce qu’Avril Lavigne n’a pas pris une ride que pour sa tenue vestimentaire qu‘on peut alors avoir l’impression d’être bloquée dans une boucle temporelle déroutante, où la mode se rejoue sans cesse (ma vision personnelle de l’Enfer).

En effet, des jeunes artistes comme Olivia Rodrigo, 18 ans, ou Willow Smith, 21 ans, s’imposent aujourd’hui comme des icônes mode des jeunes avec des looks vraiment similaires à ceux de l’Avril Lavigne d’il y a quinze ans ou celle d’aujourd’hui désormais âgée de 37 ans.

Voir cette publication sur Instagram La chanteuse Olivia Rodrigo.

Outre le troublant effet de déjà vu, ce clip constitue peut-être aussi une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui hésitent à cultiver dans le temps une allure socialement considérée comme atypique, voire pouvant être moquée et marginalisée. Vieillir avec un style punk, emo, ou gothique peut en effet paraître difficile à assumer au quotidien.

Voir cette publication sur Instagram Les chanteuses Avril Lavigne et Willow Smith.

En finir avec les procès d’intention sur l'(in)adéquation d’un style à un âge et/ou un genre

C’est ce que nous racontait récemment Taous Merakchi, alias Jack Parker :

« Je me suis détachée progressivement de mon style gothique, parce que ça devenait difficile à assumer à mesure que je devenais adulte dans cette société qui rejette cela [comme une rébellion adolescente uniquement]. […] On me poussait à changer mon style vestimentaire, ma façon de me maquiller, et même mes goûts, dans l’espoir de me transformer en ce qui serait attendu des “vraies femmes”. »

Ce qu’illustre aussi ce nouveau clip d’Avril Lavigne, c’est combien les attentes peuvent être genrées autour de ce style vestimentaire. L’allure de Travis Barker, 46 ans, n’attire sans doute pas autant de dédain et de procès d’intention en immaturité que celui d’Avril Lavigne.

Bref, on ne peut que souhaiter à la chanteuse, et toutes autres personnes cultivant un style marqué, de pouvoir continuer à s’épanouir sans recevoir de commentaires non sollicités sur l'(in)adéquation de leur look à leur âge et/ou à leur genre, et tout autre procès d’intention toujours dispensable.

À lire aussi : Le punk devient plus pop que jamais avec Olivia Rodrigo, Willow, Avril Lavigne et Chanel

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube du clip Bite Me d’Avril Lavigne.