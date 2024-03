La nouvelle tendance TikTok ? Des parents filment leurs enfants dire des injures

Ce défi TikTok consiste à laisser son enfant dire des injures face à la caméra. Mais alors que 50% des photos publiées sur les sites pédopornographiques sont des images publiées par les parents, ce défi peut s’avérer dangereux.

C’est une nouvelle – parmi d’autres – tendance à la mode sur TikTok, qui, une nouvelle fois, implique des enfants. Depuis début février, des parents invitent leurs enfants à dire des gros mots face à la caméra, sans craindre de se faire gronder.

Sur ces vidéos, le parent explique dans un premier temps le concept à son enfant, dont l’âge ne semble pas excéder cinq ou six ans : ce dernier aura une minute pour dire tous les gros mots qu’il connaît face caméra, le plus souvent, « merde » ou « putain » à voix basse.

Une « manipulation » de l’enfant par les parents

Mais une fois de plus, les enfants sont exposés sur les réseaux sociaux par leurs parents, alerte la présidente de l’association La Voix de l’Enfant, Martine Brousse, auprès de nos confrères du HuffPost. Elle dénonce « une manipulation et une utilisation de l’enfant par les parents ». « On peut même s’interroger si ce n’est pas lui porter atteinte », insiste-t-elle.

Mais surtout, poster des images des enfants sur les réseaux sociaux comporte aussi le risque qu’elles soient utilisées à des fins pédocriminelles. Car 50 % des photos qui circulent dans les réseaux pédopornographiques sont des clichés pris par les parents et partagés publiquement sur leurs réseaux sociaux, rapportait Le Parisien en juillet dernier.

Ainsi, en février dernier, l’Assemblée nationale a définitivement adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à mieux protéger le droit à l’image des enfants face aux dérives de certains parents, qui les exposent sur les réseaux sociaux. Elle introduit la notion de « vie privée » de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale du Code civil. Dans certains cas graves d’atteinte à la dignité d’un enfant, le texte ouvre la possibilité d’une délégation forcée de l’autorité parentale.

