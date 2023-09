Villain make up : cette nouvelle tendance beauté ultra glamour qui affole TikTok

Si les tendances Strawberry et Vanilla girl font l’apologie de mises en beauté légères et estivales, le villain make up, quant à lui, fait écho à une image plus glamour et mystérieuse. Comment adopter cette trend née sur TikTok, qui ne cesse de faire de nouveaux adeptes ?

Villain make up… Voilà un nom peu avantageux pour une tendance qui pourtant, est aussi glamour que pointue. Tirant son inspiration du look des personnages de « méchants » de la pop culture, cette nouvelle trend apporte plus de reliefs au paysage beauté du moment. D’Angelina Jolie dans Maléfique à Poison Ivy dans Batman… Ces inspirations vont vous permettre d’étoffer votre palette de looks.

Et la popularité de cette tendance beauté menée par le hashtag #villainmakeup est en hausse ! Sur TikTok, ce dernier a recueilli plus de 14,7 millions de vues et des centaines de vidéos sont d’ores et déjà en ligne.

@montoyadiana_ MAQUILLAJE DE VILLANA🔥🖤🥀 Ame el resultado! ¿Les gusto? #fyp #red #makeup #foryou ♬ Chulo – Bad Gyal Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Comment maîtriser le villain make up ?

Pour se grimer en méchant sans pour autant « cartooniser » son look et pouvoir porter la tendance au quotidien, il est important de suivre quelques préceptes de base. Dans un premier temps, parlons du teint. Pas question de miser sur des fonds de teint épais effet cartonnés, une formule légère et glowy est de mise pour magnifier la peau. Mais un contouring peut être une bonne idée si vous voulez apporter à votre look une dimension plus travaillée.

Le regard, quant à lui, doit être allongé par un trait de liner dans le coin interne mais aussi externe de l’œil. Le but ? Obtenir un effet plus intense sans trop charger la paupière avec un smoky foncé, légèrement dépassé. La bouche, quant à elle, est dessinée au crayon marron et sublimée d’un gloss ou elle est parsemée de rouge pour un résultat plus intense.

Évidemment, vous pouvez toujours créer votre propre look de méchant en mettant en avant vos propres influences. Liner graphique, sourcils colorés, blush intense… Le champ des possibles est infini. Seul prérequis : que le résultat soit plus glamour que grotesque.

Le vilain make up en photos

Vous souhaitez adopter cette tendance, mais ne savez pas par où commencer ? Voici quelques photos et vidéo qui pourront vous inspirer.

@mimiermakeup Replying to @imleen0 villan makeup💋 #makeuphacks #makeuptiktok ♬ original sound – Mirta Miler Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

@hayleybuix Come to the dark side 🖤 ib @Mirta Miler #villainmakeup #femmefatale #femmefatalemakeup #makeuptransformation ♬ original sound – 🍯Honeyxaudios🍯 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.