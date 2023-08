Tendance beauté : les ongles courts sont à l’honneur en cette rentrée 2023

Avec l’arrivée du nail art, les ongles se sont allongés pour pouvoir laisser plus de place à l’expression. Mais en cette rentrée 2023, les manucures courtes repartent à la hausse.

Les tendances manucure changent d’une saison à une autre. Si la forme de limage (carrée, ronde, amande ou ballerine) peut varier en fonction des podiums et de ce qu’on peut voir sur les réseaux sociaux, la longueur est également sujette à des variations en fonction des trends du moment. En cette rentrée, marquée par les années 2010, ce sont les ongles courts qui ont le vent en poupe. Une manucure qui est loin de faire l’unanimité mais qui peut ramener son lot de surprises !

Une tendance plus épurée

Depuis quelques semaines, on voit de plus en plus de manucures courtes au design épuré. Couleur en all-over, chrome discret, french manucure élégante ou effet velvet… On observe un véritable retour à la simplicité. Comme si, après des années de nail art acharné, les ongles et les yeux avaient besoin de se reposer. Mais attention ! Ce n’est pas parce que les tendances le dictent que leurs commandements doivent être suivis à la lettre. Si vous êtes plutôt du style maximaliste, ne vous affolez pas. Vous aurez toujours la possibilité de jouer avec votre look par le biais des différentes techniques que vous adorez…

Ce qui n’empêche pas de s’amuser avec son look

N’allez pas croire qu’en se raccourcissant les ongles vont ternir l’imagination débordante des nails artists. En l’occurence, il existe plein de façons différentes de pimper ses ongles de façon à ce qu’ils continuent d’incarner un véritable mode d’expression et d’amusement. Strass, paillettes, dessins à main levée, stickers et chrome ont toujours leur place dans le paysage ongulaire d’aujourd’hui. L’ongle court est certes moins allongé, mais il n’a pas à devenir ennuyeux !

Quelques manucures sur ongles courts pour vous inspirer

Stressée à l’idée de passer au court ? Rassurez-vous, il y a des tas de façon de les porter. Stylée, chic ou excentrique… Voici de quoi vous donner quelques idées.

