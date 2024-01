Mob wife : quelle est cette tendance beauté de « femme de mafieux » ?

Si vous passez ne serait-ce qu’un tout petit peu de temps sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû entendre parler de la Mob Wife. Mais quelle est cette nouvelle esthétique née sur TikTok qui fait de l’ombre à toutes les autres tendances ?

Bye bye l’esthétique de la « Clean Girl », aujourd’hui, c’est une tendance beaucoup plus glamour qui commence à faire parler d’elle : celle de la mob wife ou de la femme de mafieux. Son inspiration ? Vous la connaissez sûrement bien puisqu’elle vient tout droit des films de gangsters des années 90-2000 du petit et grand écran. Ongles longs, brushing XXL, boucles d’oreilles clinquantes et manteau en (fausse) fourrure… L’apparat de la Mob wife est maximaliste et se joue des concepts de mauvais goût pour les tirer à son avantage.

Et si ce concept est venu ponctuer le paysage mode et beauté comme un cheveu sur la soupe, il semble plaire puisque, rien que sur TikTok, le hashtag #mobwife recueille d’ores et déjà plus de 10 millions de vues. Mais côté beauté, comment opter pour cette tendance sans faire de faux pas ? On vous explique.

La mise en beauté de la mob wife

Si vous aimez les mises en beauté légères qui passent inaperçues, passez votre chemin. Avec la tendance Mob Wife, vous allez plutôt passer du côté « more is more » de la force. Si le teint reste glowy et léger, il faudra lui ajouter un côté solaire pour pouvoir prendre part à cette nouvelle trend. Comment ? En appliquant un peu de poudre bronzante au niveau des pommettes, des tempes et de la mâchoire afin d’apporter de la chaleur à votre teint.

Côté regard, un soupçon de mascara ne suffit plus. Il faudra utiliser une ombre à paupière marron pour souligner le creux de la paupière, ajouter un trait d’eyeliner fin pour un regard plus intense et finir par du mascara (sur les cils du haut ET du bas)… Mob wife oblige.

La bouche, quant à elle, est plus visible que jamais, avec un contour marquée au crayon (marron, rose ou rouge en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir) et un rouge à lèvres assorti ou une petite touche de gloss (pour les plus discrètes).

Bref, votre mise en beauté doit se voir et être plus clinquante que jamais. Et si vous cherchez un peu d’inspiration pour embrasser pleinement ce nouvel esthétisme, voici ce qu’il vous faut…

L’esthétique mob wife en vidéos

