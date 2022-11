5 signes qui prouvent que vous devriez changer de routine beauté

Que ce soit à cause d’un changement de saison, d’un bouleversement hormonal ou simplement de l’utilisation de produits non adaptés, il arrive parfois que la peau ait besoin de changer de routine beauté. Voici comment reconnaître les signes.

La peau est le plus grand organe du corps humain. En ce sens, elle mérite qu’on prenne soin d’elle comme il se doit pour la maintenir en pleine santé. Mais il arrive parfois que les gestes que l’on met en place au quotidien finissent par devenir contre-productifs. Dans ces moments la, l’épiderme nous envoie des petits signes de détresse qu’il faut savoir déchiffrer. Pour connaître les principaux, scrollez.

La peau devient mixte à grasse subitement

Votre peau est habituellement sèche ou normale et vous constatez qu’elle devient grasse sur la zone T depuis quelques temps ? Rassurez-vous, vous n’avez pas changé de type en quelques semaines/ mois. Ce qu’il se passe en revanche, c’est probablement que votre film hydrolipidique n’est plus aussi étanche qu’avant face aux agressions du quotidien. Du coup, votre épiderme se déshydrate doucement. À priori une peau déshydratée est sensée être sèche, mais il arrive parfois qu’elle devienne mixte sur le nez, le menton et le front. La cause de ce phénomène ? Une production excessive de sébum pour pouvoir combler les besoins de la peau qui a été asséchée. Généralement, le problème est dû à l’application de cosmétiques trop astringents. Gel nettoyant moussant, produits asséchants pour lutter contre l’acné… Ces éléments peuvent grignoter le film cutané et l’affaiblir.

Autre possibilité : il se peut que les pores soient obstrués par l’excès de sébum, de poussière et de résidus, et qu’ils essaient tant bien que mal de s’auto-désengorger en produisant du sébum. Bref… C’est le serpent qui se mord la queue.

Des boutons commencent à apparaître

Si vous commencez à voir pointer quelques boutons par-ci par là, c’est soit le signe que vous subissez un changement hormonal majeur, soit que le stress et la fatigue ont fait grimper votre taux de cortisol au max (l’hormone du stress), soit que quelque chose dans votre routine rend votre peau réactive. Si vous avez d’ores et déjà exploré les premières possibilités voici quelques pistes skincare.

Tout d’abord, ce problème peut venir d’un manque d’exfoliation qui crée un sur-engorgement des pores. Mais ça peut aussi être dû à l’utilisation de produits périmés ou contaminés par les bactéries présentes sur nos mains lorsqu’on plonge les doigts dedans.

Évidemment, ce phénomène ne touche pas toutes les formules puisque beaucoup d’entre elles disposent d’actifs anti-bactériens. Mais les produits faits maisons ou naturels peuvent être touchés.

Autre piste : faites attention aux ingrédients présents dans votre crème hydratante ou encore votre huile de soin. Car certaines formules peuvent contenir des huiles minérales qui n’ont aucune propriété de soin et peuvent encombrer les pores. Si elles ne sont pas mauvaises en soi pour la peau (car elles peuvent être bien pratiques dans un rituel de slugging), leur côté occlusif peut ne pas convenir à certains types d’épidermes et engendrer des boutons et un excès de sébum.

Des tiraillements et rougeurs apparaissent

Lorsque des tiraillements et rougeurs apparaissent, c’est le signe, une fois de plus, que la routine est trop agressive pour la sensibilité de votre peau. À force d’être déshydraté, le film hydrolipidique de votre épiderme va faire de moins en moins barrière contre les agressions du quotidien (vent, pollution, eau calcaire, traitements trop agressifs), ce qui va rendre votre visage plus en proie à la sensibilité.

Généralement, cette problématique se traduit par des tiraillements et des rougeurs sur des zones ayant tendance à être plus sensibles comme les arrêtes du nez.

Evidemment, cet état des lieux vous concerne seulement si vous ne souffrez pas de couperose, ce qui expliquerait les rougeurs les joues, le nez, le menton et le milieu du front.

@Cottonbrostudio

Les soins ne pénètrent pas correctement

Vous avez l’impression que vous passez votre temps à appliquer des soins hydratants sur votre peau et que, pourtant, rien ne semble fonctionner ? Une fois de plus, votre peau vous envoie un message très clair : elle a d’abord besoin d’être correctement exfoliée AVANT d’entamer la routine de soins. Les pores étant d’ores et déjà engorgés, les actifs ne peuvent plus pénétrer correctement. Pour réactiver le mécanisme, l’utilisation d’exfoliants chimique est idéale car ils agissent par décollement des cellules mortes, du sébum et de la poussière. Résultat ? L’épiderme est parfaitement nettoyé et tous les bienfaits des produits peuvent être assimilés.

La peau est terne

Si la peau peut se ternir à cause du froid, du manque de sommeil, d’un dérèglement hormonal ou du contact constant avec la pollution, il est également possible qu’elle essaie de vous envoyer un signe clair : elle a grandement besoin d’être exfoliée plus régulièrement. Pourquoi ? Eh bien parce que les cellules mortes, les impuretés, la poussière et le reste de maquillage non démaquillé ont pu venir boucher vos pores, ce qui empêche le sébum de s’écouler correctement. Simple.

Crédits de l’image de une : @Good Faces.