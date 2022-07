Hailey Bieber a une solution imparable pour faire sécher ses boutons plus vite, et elle coûte moins de 10€

Même si Hailey Bieber affiche une très jolie peau, elle n’a jamais caché avoir de temps en temps des épisodes d’acné. Récemment, elle a posté une story sur les réseaux sociaux et a dévoilé son produit préféré pour mettre ses boutons K.O. Le voilà.

Avoir des boutons, ça arrive et c’est totalement normal ! Et s’il y a des personnes qui vivent avec sans se faire trop de soucis (et c’est tant mieux d’ailleurs ), d’autres essaient de s’en débarrasser le plus vite possible sans faire de trace. C’est le cas d’Hailey Bieber, fondatrice de la marque Rhode, qui a récemment partagé sur les réseaux sociaux sa solution ultime pour dire adieux aux papules et pustules qui s’invitent sur son visage dans de gros moments de stress, de fatigue et de perturbation hormonale. Elle raconte :

« Cette semaine, ma peau était un peu réactive et irritée, à cause de plusieurs facteurs : le stress, les voyages, le manque de sommeil, le syndrome prémenstruel, le test d’un nouveau produit. Habituellement, lorsque ma peau devient comme ça, je n’utilise que des produits qui aident à la calmer et à la guérir tout en éloignant les bactéries. Voici ce que j’utilise ».

Vous vous demandez quelle est la solution miracle utilisée par la jeune femme de 25 ans ? Elle est plutôt simple : déposer un peu de Cicalfate des laboratoires Avene (8,90€) sur ses boutons et sur les zones qui ont besoin d’être rapidement apaisées. Antibactérienne, cicatrisante et apaisante, cette crème bien connue du public Français est très utile pour aider les peaux sensibles et réactives à se calmer rapidement.

Une formule best-seller

Produit multifonctions, la Cicalfate d’Avene fait partie des best-sellers de la marque. Son succès repose sur sa pluralité : son efficacité redoutable à la fois pour apaiser les fesses de bébé, les irritations du visage, mais aussi pour assécher les imperfection sans avoir à y appliquer des formules agressives comme de l’alcool. Son petit plus ? Former un film protecteur afin de créer un effet pansement sur la peau pour la protéger des agressions extérieures. Bref, on comprend que son succès ait traversé l’atlantique pour gagner le coeur de personnalités pointues de la beauté comme Hailey Bieber…

