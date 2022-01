Boutons, cheveux gras… Changer de taie d’oreiller, vous y pensez ?

Vos cheveux redeviennent rapidement gras ? Vos imperfections sont de plus en plus nombreuses malgré vos efforts ? Et si ça venait… de votre taie d’oreiller ?

Il existe des taaaas de raisons à l’apparition de problématique de peau ou de cuir chevelu. Si bien qu’on va toujours avoir tendance à investiguer le plus loin possible, parfois en prenant des traitements ou en changeant carrément de routine, pour pouvoir résoudre le problème.

En réalité, la source peut être beaucoup plus simple qu’elle n’y paraît. Et votre taie d’oreiller n’est pas si innocente que ça dans cette affaire…

Votre taie d’oreiller est un petit réservoir de bactéries. En posant votre visage et votre tête tous les jours dessus, des tas de germes s’y logent gentiment et font la fête ensemble jusqu’à ce que vous la laviez. Le problème, c’est qu’en attendant, ces bactéries viennent contaminer votre peau ou votre cuir chevelu et engendrer de l’acné, des points noirs, en plus de graisser le cuir chevelu relativement rapidement.

« Les taies d’oreiller sales peuvent bloquer les follicules et conduire à des points noirs et blancs qui peuvent finalement se transformer en boutons rouges », explique le docteur Daniel Belkin, interviewé par The Cut. Dans ce cas, une seule solution : laver fréquemment sa taie d’oreiller.

La bonne fréquence pour laver sa taie d’oreiller

Toutes les semaines pour tout le monde

Bave, saleté, sébum, sans parler des acariens… Beaucoup d’éléments peuvent être transférés de votre oreiller jusqu’à votre peau.

Le docteur Steele, interrogé par le magazine Self suggère donc de changer de taie une fois par semaine et de laver l’usagée en utilisant le réglage le plus chaud possible pour tuer les microbes et les allergènes.

Plus fréquemment si vous avez de l’acné

Le docteur Belkin est clair : si vous avez de l’acné, mieux vaut prévenir que guérir et changer de taie plus souvent.

« Ceux qui luttent contre l’acné peuvent trouver utile de changer leur taie d’oreiller encore plus souvent, par exemple tous les soirs ou tous les deux soirs. »

De ce fait, les bactéries n’ont pas le temps de venir coloniser le visage et de faire des dégâts.

Evidemment, il est important d’aller se coucher en étant totalement démaquillée et en ayant la peau propre car une taie d’oreiller propre ne peut pas faire des miracle, une notion qu’explique le dermatologue Alexis Granite seule les colonnes de Refinery29 :

« Les activités quotidiennes telles que porter un téléphone portable à l’oreille, faire la navette entre la maison et le travail ou simplement se toucher le visage peuvent entraîner une accumulation de bactéries sur la peau ».

Et l’oreiller alors ?

Laver sa taie, c’est bien. En revanche, au bout de quelques années, ce sera votre oreiller qu’il faudra changer, car même si la taie le protège, des bactéries peuvent également s’y loger à la longue. La bonne fréquence pour en racheter ? Une fois tous les 6 mois d’après Robert Oexman, directeur du Sleep to Live Institute.

Si vos oreillers sont de très haute qualité, ce délais peut s’étendre à maximum 18 à 24 mois mais ils doivent tout de même, et malgré leur prix, être changés. Qu’est-ce qu’on ferait pas pour avoir une belle peau et de jolis cheveux quand même…

Notre shopping taies d’oreiller toutes douces

Taie d’oreiller en soie, Lily Silk, 30€

Taie d’oreiller voile de coton, AM.PM, 16,10€

Taie d’oreiller en soie, Slipsilk, 98€

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Sincerely Media.