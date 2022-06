Pourquoi Rhode Skin, la marque de skincare d’Hailey Bieber est attaquée en justice ?

Une semaine seulement après avoir été officiellement lancée, la marque d’Hailey Bieber, Rhode Skin, est attaquée en justice. Et voilà pourquoi.

Voilà qui est plutôt étonnant. Une semaine après avoir lancé sa marque Rhode Skin, dont le nom avait été préalablement déposé il y a plus d’un an et demi, Hailey Bieber et son partenaire d’affaire ont été attaqués en justice pour plagiat. En effet, plusieurs rapports affirment qu’une marque de vêtements basée à New York a déjà déposé le nom « Rhode » il y a plus de 9 ans… Une action a donc été intentée par les co-fondatrices du label, Purna Khatu et Phoebe Vickers, qui ont d’ailleurs publié une déclaration via la page Instagram de la marque.

« Il y a neuf ans, nous avons quitté nos emplois respectifs et fondé Rhode depuis notre appartement, créant une entreprise de mode à partir de rien. Nous sommes deux femmes entrepreneurs qui se sont rencontrées à l’université, ont construit la marque RHODE et ont consacré des années de travail acharné à notre co-entreprise minoritaire. Aujourd’hui, nous avons été contraints de déposer une plainte contre Hailey Bieber et sa nouvelle ligne de soins de la peau qui a été lancée la semaine dernière et qui utilise la marque « Rhode ». Nous ne voulions pas intenter cette action en justice, mais nous devions le faire afin de protéger notre entreprise. Nous admirons Hailey. Elle a travaillé dur et a gagné la capacité de créer sa propre ligne de soins de la peau. Nous ne voulons pas poursuivre Hailey en justice ; nous voulons la célébrer. En tant que femmes entrepreneures, nous lui souhaitons beaucoup de succès. Hailey pouvait choisir n’importe quelle marque pour sa ligne de soins de la peau. Nous n’avons que le nom de marque « RHODE » que nous avons construit. C’est pourquoi nous ne lui avons pas vendu notre marque lorsqu’elle nous l’a demandé il y a quatre ans, et pourquoi nous lui demandons maintenant de changer le nom de sa marque de soins de la peau. Son utilisation de notre marque nuit à notre entreprise, à nos employés, à nos clients et à nos partenaires. Nous sommes confiants dans l’issue du procès, mais nous espérons que Hailey comprendra maintenant le mal dont nous sommes sûrs qu’elle n’a jamais voulu causer et changera la marque de sa ligne de soins de la peau. Merci à tous d’avoir donner de la valeur à notre vision et de nous avoir soutenus. »

Un deuxième rejet pour Hailey Bieber

Hailey Bieber ne semble pas avoir beaucoup de chance avec ses marques déposées. Il y a quelques années, cette dernière avait déjà tenté de se positionner sur un autre nom : Bieber Beauty. Malheureusement, elle s’est vue essuyer un refus car ce nom était trop similaire à une marque détenue par son mari, Justin Bieber, qui l’avait sécurisée depuis 2019.

En déposant le nom de Rhode, cette dernière voulait faire écho à son deuxième prénom mais s’heurte une fois de plus à une problématique de taille. Va-t-elle pour autant faire la concession de ce nom qui lui tient tant à coeur ? Avec la force de ses moyens financiers et ses relations, il se pourrait qu’elle réussisse à contourner les règles. Mais attendons tout de même de voir la suite car on n’est jamais au bout de nos surprises…

