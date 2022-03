Hailey Bieber dévoile son secret en deux étapes pour des lèvres visiblement plus pulpeuses

Hailey Bieber est une passionnée de beauté qui n’hésite pas à partager ses meilleures astuces make-up et skincare. Après celle du « glazed donut skin », elle dévoile aujourd’hui comment obtenir des lèvres plus pulpeuses grâce à deux étapes make-up majeures.

Hailey Bieber fait partie des stars internationales dont le look et les mises en beauté sont les plus épiés. Elle s’entoure donc des meilleurs experts pour pouvoir lui prodiguer des conseils de pro afin d’obtenir un résultat qui lui ressemble : relativement naturel et sophistiqué à la fois.

Récemment invitée à un évènement, la créatrice de la marque de cosmétiques Rhode Beauty a décidé de publier une petite vidéo sur Instagram où elle dévoile son secret pour obtenir des lèvres plus pulpeuses et définies. Et ce dernier ne tient qu’en deux étapes relativement faciles à reproduire chez vous.

Et, fun fact, elles ont d’ores et déjà été recommandées par l’un des plus grands make-up artists de l’industrie…

Comment apporter de la définition aux lèvres en deux étapes ?

Étape 1 : l’arc de Cupidon

Pour commencer, Hailey Bieber s’arme d’un crayon à lèvres de la même couleur que celle de sa bouche pour commencer à dessiner son « arc de Cupidon ». Pour ce faire, elle utilise la même technique que Mario Dedivanovic, le maquilleur phare de Kim Kardashian, qui consiste à dépasser légèrement les contours de la bouche pour donner plus de volume. Ce dernier explique sa technique dans un tuto publié sur TikTok :

« L’arc de Cupidon devrait être plus intensifié que les coins extérieurs. Cette étape rend les lèvres plus pleines, plus rehaussées et raccourcit l’espace entre le nez et les lèvres. Une fois cette partie remplie, tirez vers les coins extérieurs, en vous assurant de rester à l’intérieur de la ligne naturelle des lèvres et de ne pas virer à l’extérieur. »

Étape 2 : les lèvres inférieures

C’est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué. Maintenant que l’arc de Cupidon est dessiné, il faut s’occuper de la partie inférieure de la bouche. L’erreur la plus courante quand on utilise un crayon, c’est de trop dépasser au niveau des coins externes, quitte à se donner un air triste.

L’idée en utilisant la technique de Mario adoptée par Hailey, c’est de suivre les contours de la bouche en dépassant au centre et en se rapprochant au maximum des extrémités. Mario explique : « Cela crée l’illusion d’une lèvre rehaussée. »

Pourquoi faire ? Tout simplement pour éviter d’affaisser la bouche en l’orientant vers le bas. Fallait y penser.

Étape 3 (optionnel) : le gloss

Pour rehausser le tout et donner encore plus de plump à votre bouche, vous pouvez ajouter un peu de gloss au centre de vos lèvres. Cette technique, en plus d’apporter une touche de glamour à votre look, permettra aussi d’élever le travail de la bouche sans l’alourdir. C’est d’ailleurs une technique très souvent utilisée par Kim Kardashian, Kendall Jenner et, forcément, Hailey Bieber.

Testez, vous verrez ! Et si vous n’aimez pas le résultat, vous pouvez toujours utiliser un peu de rouge à lèvres nude, de baume ou d’huile à lèvres pour terminer votre mise en beauté.

Hailey toujours au fait des dernières tendances beauté

On vous le disait plus haut, Hailey Bieber fait partie des célébrités les plus pointues en ce qui concerne ses choix mode et beauté. Teint frais et hâlé, glow impeccable, coiffure de surfeuse maîtrisée… Elle réussit le tour de force de nous surprendre tout en restant relativement simple et minimaliste. Une vision relativement pointue, qu’elle n’hésite pas à partager via des conseils sur sa chaîne YouTube, mais aussi via des masterclass qu’elle donne en collaboration avec certaines marques visionnaires comme celle du Dr. Barbara Sturm. On a donc hâte de découvrir sa griffe Rhode Beauty qui arrivera courant 2022. Can’t wait !

Crédits de l’image de une : @haileybieber

