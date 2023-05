Vision board : 5 étapes pour réaliser le vôtre et mieux visualiser vos objectifs 

Vous avez probablement déjà entendu parler de vision board, mais savez-vous vraiment ce que c’est, à quoi ça sert et comment le réaliser ? Pas de panique, on vous explique tout.

Pratique très populaire aux États-Unis, le vision board est en train de se démocratiser en France grâce, notamment, aux adeptes du développement personnel. Pour découvrir tous les secrets de cette pratique, suivez le guide.

Qu’est-ce qu’un vision boards ?

Le vision board, également appelé le tableau de visualisation permet de se représenter de façon imagée la vie, les projets ou les résolutions que l’on souhaite prendre. Aller faire au moins une expo par semaine, manger plus sain, faire du sport, commencer cet atelier de poterie auquel on a toujours rêvé de s’inscrire, écrire un livre… La vie quotidienne ne nous laisse pas toujours le temps ni l’occasion de se concentrer sur nos envies. Heureusement, la méthode du vision board permet de faire le point, d’établir un certain niveau de priorité des choses qui nous font envie, et ainsi de mettre en place des actions concrètes pour parvenir à atteindre ces objectifs.

Le vision board au coeur de la loi de l’attraction

Selon la loi de l’attraction, nous attirons ce à quoi nous accordons de l’attention et de l’importance. Et pour mettre nos idées au clair, la visualisation via la création d’un vision board est importante ! En élaborant ce support et en le mettant à disposition visuelle au bureau ou à domicile, on matérialise nos envies et nos rêves. Ensuite, il ne reste plus qu’à mettre en place des actions pour pouvoir obtenir toutes les choses que l’on désire.

@cottonbro studio

Où faut-il le placer chez soi ?

Vous pouvez placer votre vision board où bon vous semble. Mais un endroit accessible est préférable afin que vous puissiez le consulter régulièrement. Si de nombreuses personnes font le choix de le placer juste au-dessus de leur bureau, pour l’avoir tout le temps sous les yeux, d’autres affichent leurs photos d’inspiration sur leur frigo ou dans leur salon. À vous de choisir !

Comment le mettre en place ?

Pour créer un vision board pertinent qui vous permettra de visualiser des objectifs clairs, il est important de respecter 5 étapes clés. Les voici.

Listez vos objectifs

Avant même de trouver les photos que vous allez ajouter à votre tableau, armez-vous d’un cahier ainsi que d’un stylo et listez vos objectifs à long et cours terme. Vous pouvez par exemple, noter vos goals les plus chers à votre coeur en rouge et les « moins importants » en bleu pour pouvoir établir un ordre de priorité. Vous pouvez également lister les projets personnels qui sommeillent en vous ou des objectifs plus professionnels… Voyages, lecture, pratique d’une activité sportive, élaboration d’une routine skincare… littéralement tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie peut être inscrit dans votre carnet. Le principal : garder une certaine mesure pour éviter de vous éparpiller.

Trouvez des images claires pour les illustrer

Grâce à internet et aux plateformes comme Pinterest ou Instagram, nous avons accès à une quantité infinie d’images que l’on peut utiliser pour nourrir le vision board. Quand vous recherchez des photos pour illustrer une envie, un projet ou un rêve, n’hésitez pas à fouiner pour dégoter l’image la plus explicite et représentative de votre idée. Cette photo représente en fait votre goal et vous devez, dès que vous la regardez, avoir une idée exacte de ce à quoi elle fait écho, dans votre fort intérieur.

Imprimez des images de différentes tailles

Comme on vous le disait juste au-dessus, nous avons tous des rêves, des envies ou des projets multiples. En revanche, tous ces buts n’ont pas le même niveau de priorité. Certains sont très chers à votre coeur, et d’autres sont un tout petit peu moins importants pour vous. Pour vous permettre de ne pas vous éparpiller, vous pouvez choisir d’imprimer vos photos d’inspiration de différentes tailles (en fonction de leur niveau d’importance).

Les disposer selon leur degré d’importance

Maintenant que les photos sont imprimées, c’est l’heure des les disposer. Comme d’habitude, rien n’est fait au hasard, tentez de placer vos photos de manière organisée en fonction du degrés d’importance de chaque projet. Les plus fondamentaux seront donc plus visibles que les moins marquants.

Ajoutez des mots-clés

N’oubliez pas d’ajouter des mots-clés à votre vision board, ces petits adjectifs vous permettront de garder le cap lorsque les images ne suffisent pas toujours pour avoir une idée claire du chemin à parcourir.

Maintenant que vous savez tout, il est temps de s’y mettre !

