3 livres de développement personnel qui m’ont vraiment aidée dans la vie

Le développement personnel n’a pas toujours bonne presse. Pourtant, certains livres peuvent donner des clés pour s’épanouir à la fois personnellement et professionnellement. Voici mes préférés.

Des livres de développement personnel, j’en ai lu beaucoup. Parfois des bons, parfois des pas très transcendants. Mais avec le temps, j’ai pu accumuler dans ma bibliothèque quelques ouvrages qui ont vraiment pu répondre à mes questions sans injonction ni culpabilisation. Les voilà.

Who says you can’t, you do ! De Daniel Chidiac

Ce livre clairvoyant de Daniel Chidiac n’a malheureusement pas encore été traduit en Français, mais il reste une véritable bible et fait office de ressource sur laquelle je peux trouver des clés lorsque j’en ressens le besoin. Best-seller du New York Times, ce bouquin de 315 pages permet de trouver sa propre vérité dans le monde plein d’obligations et d’injonctions sociales ou professionnelles dans lequel on peut vivre. Le but ? Faire des choix et mener une vie qui nous ressemble, tout en se donnant l’opportunité de toucher du doigt les rêves que l’on nourrit en nous. Une belle lecture !

Découvrez Who Says You Can’t ? You do de Daniel Chidiac à 11,21€

Ce Dont Je Suis Certaine d’Oprah Winfrey

Organisé sous forme de 8 thématiques centrées sur des sujets comme la résilience, la gratitude, les relations humaines ou encore le pouvoir, ce livre d’Oprah Winfrey, tiré d’une chronique baptisé « What I know for sure » est à la fois empreint de sagesse et d’émotion. Il recense, toutes les leçons de vie apprises au fil du temps par l’une des personnalités les plus appréciées d’Amérique. Inspirant !

Shoppez Ce dont je suis certaine d’Oprah Winfrey à 20€

Les Quatre Accords Toltèques de Don Miguel Ruiz

Si ce livre fait partie des plus connus dans le domaine du développement personnel, il reste malgré les années un ouvrage culte dont les 4 principes : « Que votre parole soit impeccable, » « Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle », « Ne faites aucune supposition » et « Faites toujours de votre mieux », sont toujours bons à rappeler. Après tout, ils peuvent finalement répondre à bon nombre de problématiques, non ?

Découvrez les Quatre Accords Toltèques de Don Miguel Ruiz à 8,90€

Et vous, quel livre de développement personnel vous a le plus parlé ?

À lire aussi : 3 livres sur la beauté de la peau qui m’ont aidée à mieux comprendre la mienne

Crédits de l’image de une : @Tove Liu via Pexels