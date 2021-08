3 livres sur la beauté de la peau qui m’ont aidée à mieux comprendre la mienne 

Lorsqu’on a des problèmes de peau, on ne sait pas toujours vers qui se tourner en plus de notre dermatologue. Les livres spécialisés sont idéaux ! En voici trois qui m’ont beaucoup appris.

Que l’on soit à l’adolescence, au début de notre vie active ou même après, la peau peut receler des mystères qu’on ne comprend pas toujours. Du coup, on finit parfois par se tourner vers des traitements agressifs, abrasifs ou tout simplement non appropriés à notre épiderme dans l’espoir d’obtenir des résultats rapides…

En réalité, la peau est un organe complexe qui a besoin d’être appréhendé de façon douce et constructive. Pour mieux la comprendre, j’ai sélectionné pour vous trois livres ultra interessants sur le sujet, qui m’ont aidée tout au long de ma relation avec mon épiderme capricieux (acné kystique, réactions cutanées au stress et à la fatigue, eczéma…). Let’s go !

Le Beauty Book de Charlotte Daubet et Sabrina Lavagne D’Ortigue

Ce livre est sorti récemment, mais c’est une véritable mine d’or d’information sur les bons gestes à adopter pour prendre soin de sa peau, et ce peu importe son type, sa couleur ou ses problématiques.

Dedans, vous pourrez trouver des interviews d’expertes et de femmes inspirantes, des tutos, des recettes healthy et bien sûr des conseils pour intégrer dans votre vie une routine beauté basé sur la douceur et l’efficacité.

Beauty Book, Charlotte Daubet et Sabrina Lavagne D’Ortigue, 24,90€

The Best Skin Of Your Life Starts Here de Paula Begoun

Ce livre, écrit par Paula Begoun, la fondatrice de la marque Paula’s Choice, est une vraie bible de la peau. Il n’a malheureusement pas encore été traduit en français, mais si vous maîtrisez l’anglais, il reste quand même très interessant pour comprendre les mécanismes de l’épiderme et savoir comment en prendre soin selon chaque problématique !

Certes, ça peut vous coûter quelques longues minutes de recherches pour comprendre certains termes scientifiques, mais au final, ça vaut vraiment le coup car Paula a intégré dans son livre, des études, des analyses et bien sûr, sa touche d’experte de la peau qu’elle a affinée tout au long de sa carrière !

The Best Skin Of Your Life Starts Here, Paula Begoun, 4,94€

Le Microbiote cutané d’Alain Géloën et Alexandra Raillan

Vous le saviez, vous, que la peau dispose de tout un écosystème à elle toute seule ? Parce que moi non ! Du coup, j’ai passé une partie de ma vie à vouloir lutter contre toutes les bactéries qui étaient présentes à la surface de mon épiderme en espérant cesser d’avoir des boutons…

En réalité, il y a toute une faune et une flore qui vit en harmonie à la surface de notre peau et lorsqu’on la bouleverse, c’est là que les problèmes commencent. Pour en apprendre un peu plus sur le sujet, ce livre très bien écrit est là ! Sa lecture va transcender votre façon de voir votre épiderme.

Le Microbiote Cutané, Alain Géloën et Alexandra Raillan, 15,95€

Crédit photo : Monstera / Pexels