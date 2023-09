5 tendances make up immanquables en cette rentrée 2023

Qui dit la rentrée dit nouvelles tendances à adopter. Et la beauté, (tout particulièrement le make up) ne fait pas exception. Alors sans plus attendre, voici les nouvelles trends maquillage qui vont bousculer votre quotidien dès ce mois de septembre.

Le domaine du maquillage est en constante évolution. Alors forcément, il n’est pas toujours facile de garder le fil dans une époque où les réseaux sociaux sont devenus des plateformes où les techniques et tendances maquillage se font et se défont très vite. Besoin d’un petit récap’ des top trends du moment ? En voici 5 qu’il ne faut pas rater.

Le grunge glam

Cette tendance, tout droit venue des années 90 met en lumière des mises en beauté neo-gothiques. Regard graphique et chargé, bouche parsemée d’un rouge sombre, teint impeccable… Le grunge glam va, c’est sûr, séduire les passionnés de make up et plus largement de beauté.

Minimal make up

Puisque le monde de la mode adore jouer avec les contrastes, une mise en beauté aux antipodes du grunge est également au cœur des tendances : le minimal make up. Au programme : un travail du teint très léger, des sourcils laminés, un peu de blush et une bouche nude… Le but ? Sublimer le naturel. Tout un programme.

Les 90’s lips

Contour des lèvres prononcé, pulpe éclairée, le tout, parsemé de gloss transparent… Il n’y a pas de doute, les tendanceurs s’inspirent de la mode des années 1990 pour remettre au goût du jour une mise en beauté captivante de l’époque. Et si les nuances de marrons font l’unanimité, vous pouvez également vous amuser avec votre look et miser sur du bordeaux ou du rose. À vous de voir !

Cloud skin

Un maquillage du teint frais, lumineux et vaporeux, ça vous dit ? Si la réponse est oui, vous allez adorer la tendance cloud skin. Inventée par le maquilleur britannique Dominic Skinner, cette trend vise à unifier la peau à l’aide d’un fond de teint mat, après avoir appliqué une huile de soin. Le but ? Obtenir un glow naturel, sans brillance intempestive. Est-ce le retour du teint mat tel que certains l’ont connu dans les années 2000 ? L’avenir nous le dira ! En tout cas, la peau très glowy, parsemée d’highlighter semble bien derrière nous.

Les Flushed Cheeks

Le blush est bien plus qu’un simple détail de la mise en beauté. Avec la tendance Flushed cheeks, c’est un véritable statement qui devient l’élément central de votre look.

