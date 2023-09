5 manucures ultra tendances qui magnifient cette rentrée 2023

Chaque rentrée, c’est le temps du renouveau. Que ce soit côté mode ou beauté, on a tous besoin de changements en cette période de l’année. Alors voici les tendances manucures qui vont ponctuer cette fin 2023.

En cette rentrée 2023, les tendances beauté de l’automne commencent à s’installer doucement. Et si vous avez envie que votre style soit parfaitement aligné avec la mode du moment, voici quelques manucures très en vogue, qui vont donner un petit coup de frais à votre look.

Les naked nails

Depuis le début d’été, on observe un réel retour au naturel, qui continue de dominer les tendances en cette rentrée. Plus de vernis à ongles trop flashy, place à la simplicité d’un top coat transparent ou d’une couleur nude qui correspond à votre carnation. Le but ? Obtenir un effet naturel, mais en mieux. Et le résultat est plutôt chic, non ?

Les hot chocolate nails

C’est bientôt la saison des Pumpkin Spice Latte, mais pas seulement ! Le chocolat au lait bien chaud, qu’on déguste sous un plaid, devant Harry Potter, est également de retour. Pour lui rendre hommage, le monde de la beauté lui a dédié une tendance : les hot chocolate nails. Et même si cette couleur pouvait sembler discutable avant que cette trend ne voit le jour, il faut quand même avouer que le résultat est plutôt esthétique.

La French

La french classique est de retour ! En version carrée, ronde ou pointue, courte ou longue… Elle s’invite en toute occasion et ses inspirations années 2000 en font un must-have du moment.

Les blush nails

Tout droit venus de Corée du Sud, les blush nails sont une extension des naked nails, avec une pointe de couleur amenée par l’application d’un blush rosé au centre de l’ongle. Une manucure qui fait un véritable carton sur TikTok avec plus de 87,2 millions de vues autour du hashtag #blushnails. Rien que ça.

Les ongles métallisés

Les ongles métallisés continuent de faire l’unanimité aux yeux des tendanceurs beautés. Que le chrome soit subtil, recouvrant un nail art graphique ou assumé, en all-over… Il fait toujours son effet, même plusieurs mois après avoir connu son pic de popularité.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.