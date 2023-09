SEPHORiA : l’enseigne Sephora lance son évènement beauté visant à rassembler sa communauté

Les 6 et 7 octobre prochain, l’enseigne beauté Sephora va lancer son évènement déjà célèbre aux États-Unis et baptisé SEPHORiA. L’occasion pour sa communauté de se rassembler autour d’happening et de masterclass beauté…

La célébration de la diversité et la découverte sont au coeur de l’évènement SEPHORiA qui aura lieu au 150 rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de Paris au mois d’octobre prochain. Et si c’est la toute première fois en France que la marque met en place un tel dispositif, organisé sur trois étages tout de même, aux États-Unis, il a été inauguré en 2018. Mais qu’attendre de ces deux jours de festivités ?

Qu’attendre de ces deux jours évènement ?

DJ’s, masterclasses de fondateurs de marques et d’experts, café éphémère, happenings, découverte de nouveautés allant du maquillage au soin en passant par le parfum ou le haircare… Tous les passionnés pourront avoir accès à ce « pays des merveilles » de la beauté le temps de deux jours. De quoi s’immerger pleinement dans cet univers en constante expansion qui sait aussi bien se renouveler que s’améliorer.

Les conditions d’entrée

Si le 6 octobre est entièrement réservé aux clients ayant atteint le statut « Gold » du programme de fidélité de Sephora, le 7 octobre, quant à lui, sera ouvert au grand public de 9 heures à 21 heures. Le prix des entrées varieront de 35 € pour les clients « Gold » et de 45 € par personne pour le grand public. Pour avoir la chance d’y participer, il est impératif de s’inscrire à partir du 7 septembre 2023 sur la billetterie dédiée de SEPHORiA 2023.

Cerise sur le gâteau

Pour marquer cet évènement d’une pierre blanche, Sephora va offrir à chaque participant·e et ce pendant les deux jours, un sac cadeau rempli de produits sélectionnés par les marques distribuées par l’enseigne. Une petite sélection, d’une valeur bien supérieure au prix de la place. L’occasion de faire de belles découvertes beauté et bien-être mais aussi de tester les cosmétiques les plus populaires du moment. Alors, vous allez y aller ?

Evénement Sephoria Paris – 6 et 7 octobre 2023 – 150 rue de Rivoli, Paris 1er

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.