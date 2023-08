Beer Tanning : quelle est cette tendance dangereuse repérée sur TikTok ?

Sur TikTok, une tendance surprenante fait parler d’elle. Baptisée Beer Tanning, elle consiste à s’appliquer de la bière sur le corps afin d’optimiser son bronzage. Évidemment, cette pratique est déconseillée et voici pourquoi.

En vacances, se faire bronzer est une activité répandue que certains adorent et d’autres détestent. Et si perfectionner son hâle en restant des heures en plein soleil n’est pas recommandé (même si la peau est protégée avec un SPF50), ce qui l’est encore moins c’est de le faire en s’appliquant de la bière partout sur le corps et le visage. Pourtant, cette tendance commence à faire de plus en plus d’adeptes sur TikTok. Et on doit en parler, car c’est un vrai problème de santé publique.

S’appliquer de la bière sur le corps, c’est supposé servir à quoi ?

D’après ce qu’on peut voir sur TikTok, la méthode du Beer Tanning permettrait selon ceux qui la pratiquent d’obtenir un bronzage uniforme plus rapidement. Comment ? Grâce à la levure et aux vitamines naturellement présentes dans… la bière. Évidemment, il n’y a, à ce jour, aucune preuve scientifique approuvant cette théorie. D’ailleurs, de nombreux dermatologues, dont Maham Khan, interrogée par The Independant se sont insurgés de cette trend TikTok. Cette dernière explique :

« Je recommande grandement de ne pas essayer la tendance du “beer tanning” ou toute autre tendance bronzage qui n’a pas été testée et approuvée. À la place, soyons responsables et informons sur les risques associés à l’exposition au soleil, utilisons généreusement de la protection solaire et prenons des mesures pour protéger notre peau ».

Pourquoi c’est fortement déconseillé ?

La peau est un organe fragile dont il faut prendre soin au quotidien. Une attention qu’il est particulièrement important de lui apporter, surtout quand il est question d’exposition solaire. Pourquoi ? Car les UV émis par les rayons du soleil peuvent pénétrer le derme et créer des dommages plus ou moins importants lorsqu’une protection solaire adaptée n’est pas appliquée. Cela peut commencer par un banal coup de soleil, une photosensibilité ou un vieillissement prématuré de l’épiderme. À plus long terme, ça peut se manifester par un cancer de la peau, si cette dernière a passé plusieurs étés sans être correctement protégée.

La solution adéquate ? Éviter toute exposition directe entre 12h et 16h (à la plage, en terrasse ou à la montagne). Appliquer sa protection solaire SPF 50+ toutes les deux heures. Et ne pas oublier son parasol et son chapeau lorsqu’on se rend à la plage. Mais ça, vous le saviez déjà.

