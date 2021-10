Cette veste matelassée The Frankie Shop est partout sur Instagram. Pourquoi un tel succès ?

La veste matelassée fait partie des grosses tendances qui ponctuent l’automne-hiver cette année. Parmi les propositions que l’on retrouve sur le marché, il y en a une qui a su se différencier sur les réseaux. Et elle est signée The Frankie Shop.

Chaque saison, certaines pièces deviennent des it-quelque chose. C’est ainsi que la mode fonctionne. Parfois parce qu’elles sont offertes à un maximum d’influenceuses pour que l’engouement prenne. Parfois, parce que le vêtement en question apporte une véritable valeur ajoutée que les autres n’ont pas.

Et même si on ne connait pas toujours les coulisses de ce micmac de visibilité, on sait assez facilement reconnaître une pièce qui en vaut la peine. Coupe léchée, joli rendu global… Ces vêtement s’imposent d’eux-même malgré les aléas des tendances.

C’est le cas de cette veste matelassée signée The Frankie Shop, qui cartonne en ce moment.

Veste matelassée, The Frankie Shop, 285€

La veste matelassée The Frankie Shop : la recette du succès

Déclinée dans une palette de couleurs allant de l’écru au vert kaki, ce blouson s’inspire des doublures que l’on retrouve en-dessous des vêtements techniques ou des manteaux militaires. Leur principale utilité ? Tenir chaud ! Et l’avantage, c’est que la version servie par Frankie Shop semble bien plus légère que des doudounes classiques et bien moins guindée qu’un simple blazer.

Au-delà de cet aspect pratico-pratique, sa coupe sait se différencier par la présence de poches XXL sur le devant et par son aspect très oversized, qui la rendent plutôt originale dans son style.

L’aspect le plus intéressant de la veste matelassée proposée par Frankie Shop réside dans sa forme : avec son dos large, formant une sorte de cape à l’arrière, elle prend l’ascendant et deviendrait presque chic, élégante. Portée avec un ensemble de jogging, elle se réadapte à son environnement et reprend des airs de vêtements pratique à porter lorsque le temps est mi-figue mi-raisin.

Nos inspirations

Est-ce que la veste matelassée The Frankie Shop vaut le coup ?

Vous l’aurez compris, cette veste est une pièce versatile. Mais côté qualité, ça donne quoi ? Hum… C’est là qu’on peut être un peu moins convaincue puisque ce vêtement, proposé à 285€ tout de même, est fait à 100% à base de polyester non recyclé.

Si vous vous demandez s’il existe des différences de qualité de polyester, la réponse est oui, mais il est difficile de savoir les reconnaître à la simple inspection de l’étiquette. Heureusement, Anthony Vincent, notre expert mode, en parle dans l’épisode #6 du podcast Matières Premières. N’hésitez pas à aller l’écouter !

Bref, est-ce que la veste Frankie Shop vaut le coup d’être achetée ? La réponse est oui si vous aimez les belles coupes, non si vous êtes à la recherche d’une veste intemporelle qui vous maintiendra (vraiment) au chaud tout l’hiver sans avoir à empiler les pulls en-dessous.

Les alternatives plus abordables

Veste matelassée réversible, Zara, 49,95€

Veste matelassée noire, & Other Stories, 99€

Veste matelassée réversible, Cos, 115€

Veste matelassée beige, Reserved, 39,99€

