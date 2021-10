Les 10 grosses tendances mode à retenir de la fashion week printemps-été 2022

Arès un mois de défilés et d’effervescence, la fashion week, c’est fini ! Mais avant de vous donner rendez-vous la saison prochaine, il est l’heure de faire un petit état des lieux des différentes tendances qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. En voilà 10.

Même si l’automne vient tout juste de commencer et que le printemps-été semble bien loin devant (ou derrière) nous, connaitre les tendances qui ponctueront la saison estivale prochaine pourrait nous permettre d’avoir une petite longueur d’avance. Zoom sur les sacs, les pantalons, les jupes, les tops et les vestes qui rendront votre style pointu et unique à la fois.

La micro jupe comme chez Miu Miu

Le défilé Miu Miu a fait couler beaucoup d’encre cette saison. Et si tous les yeux de la mode étaient tournés vers ce show, c’est parce que Miuccia Prada a fait le choix de travailler autour des basiques du vestiaire féminin et masculin... Un petit coup de ciseau en plus. Les jupes taille basse deviennent ainsi mini mini pour enfin venir casser l’allure avec un manteau long et souple. Une harmonie finement trouvée.

Les tenues babydoll comme chez Paul & Joe

Paul & Joe décide, cette année, de mettre au point un dressing ultra féminin entre inspirations 70s, looks babydoll et pulls de grand-mère. Un mélange étonnant qui fonctionne néanmoins à merveille et inscrit la marque dans un vestiaire ultra facile à porter.

L’uniforme comme chez Proenza Schouler

Jack McCollough et Lazaro Hernandez, les deux fondateurs de la maison Proenza Schouler ont choisi cette année, d’étoffer le vestiaire urbain pour y intégrer des pièces à mi-chemin entre le workwear et tailleur. Et le rendu est plutôt pas mal !

Les longues vestes en cuir comme chez Louis Vuitton

On les voit déjà apparaître depuis l’automne-hiver 2020. Mais on dirait que les vestes en cuir ont encore de belles années devant elles. Allongées pour pouvoir être portées avec des robes courtes, elles sont parfaites pour passer une soirée d’été à l’extérieur sans avoir à se choper un coup de froid.

Les dessous dessus comme chez Michael Kors

Les sous-vêtements qui se portent par-dessus des t-shirts ou des chemises, ça ne date pas d’hier. Mais Michael Kors a poussé le concept pour l’été prochain et n’a pas hésité à enlever le superflu pour ne laisser que l’essentiel.

Le lilas comme chez Coach

Le printemps-été prochain sera placé sous le signe du lilas et de la tendance colorblock selon Coach.

Les vêtement à découpes comme chez Elleme

Chez Elleme, chez Jonathan Simkhai et chez Supriya Lele, les vêtements se fendent de quelques découpes bien assurées. Un univers très féminin qui semble tirer son inspiration de celui d’un Jacquemus dont les robes au dos dénudé font sensation depuis plusieurs saisons.

Le taille basse comme chez Versace

On attend son retour depuis un moment déjà. On la voit apparaître ici et là de façon très anecdotique mais on dirait que le printemps-été 2021 sonnera définitivement l’heure du retour de la taille basse ! Repérée chez Versace, chez Staud ou encore chez Tom Ford, elle se décline aussi bien sur les jupes que sur les pantalons. Remise au goût du jour, elle semble bien plus portable que celle de nos souvenirs. Alors pourquoi pas ?

Les sacs XXL comme chez Max Mara

Si vous étiez accro aux micro-sacs, sachez que dorénavant la tendance est aux maxi bags (la mode adore les contradictions). Bon en même temps, on en avait un peu marre de ces tout petits sacs dans lesquels on avait du mal à rentrer un téléphone et un porte-carte en même temps… Avec les sacs XXL, c’est le monde de Marie Poppins qui s’offre à nous. Et ça ne se refuse pas.

Les straps comme chez Rejina Pyo

Les straps font partie des tendances qui se sont déjà bien positionnées l’été dernier, mais la mode n’en a pas encore fini avec elles. La preuve chez Rejina Pyo, Elleme ou encore Altuzarra dont les défilés en regorgent.

